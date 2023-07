Une coopération interservices pour contrôler les usages de l’eau à Mayotte

L’année 2023 est en effet marquée par une nouvelle sécheresse. Aussi la préservation de la ressource en eau est un enjeu fondamental à Mayotte.

Afin de limiter la pénurie en eau dans le département, le Préfet a édicté des mesures d’interdiction et de limitation de l’usage de l’eau. L’attention est ainsi portée sur le lavage des véhicules (hors des stations de lavage), des bateaux de plaisance par les particuliers ainsi que les bâtiments, les façades, les terrasses et les cours ; mais aussi sur l’arrosage des jardins potagers (sauf entre 18h00 et minuit) et des espaces verts ainsi que sur le remplissage ou le maintien au niveau des piscines privées.

Ce sont ainsi 70 contrôles interservices qui ont été réalisés avec les policiers municipaux des communes de Mamoudzou, Sada, Acoua, Mtsangamouji, Chiconi, Bandraboua, Mtsamboro, Tsingoni, Dembeni, Koungou et de la Communauté des Communes du Sud (CCSUD). Ces contrôles ont permis de relever en flagrance 9 contraventions pour non-respect des prescriptions au titre de l’arrêté préfectoral de limitations des usages de l’eau.

Au total, 8 inspecteurs de l’environnement de l’OFB, 13 policiers municipaux de 13 communes et 6 gendarmes se sont mobilisés pour ces opérations qui sont amenées à se renouveler régulièrement.