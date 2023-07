SIM : Bilan 2022 et perspectives 2023 voire au delà 

Avec l’appui du Groupe Habitat, maison mère à laquelle la SIM est désormais affiliée, ce sont donc 477 logements qui ont été mis en chantier pour l’année 2022, pour la coquette somme de 100 millions d’euros d’investissement (97m€ dédiés à la production neuve et 3m€ pour le parc existant). Un investissement soutenu et ce, malgré une conjoncture économique internationale plutôt « tendue » qui n’épargne guère notre territoire. Mais les objectifs de la SIM sont plutôt clairs aux dires de son directeur, Ahmed Ali Mondroha : « Nous sommes mobilisés pour proposer de nouvelles offres de logement notamment des résidences étudiantes et seniors. La SIM se positionne comme acteur central de la reconstruction sociale et économique de l’île en soutien aux populations ».

L’approche sociale dans sa globalité

La SIM, c’est la gestion d’un parc immobilier de 2 633 logements, dont près de la moitié (1 107 logements) se veut dédiée à des logements de classification sociale. Les priorités de l’historique entité se tablant sur les propositions et solutions d’accessibilité au logement à destination des publics les plus vulnérables justement. Avec un rythme de croissance annuel de 18%, ce sont déjà 152 logements qui ont été livrés (121 à Labattoir et 31 à Trévani) auxquels s’ajoute la mise en chantier de 54 autres supplémentaires en cette commune nord de Koungou (toujours sur le site de Trévani dans le cadre de l’opération Sphinx).

Pour nos étudiants, la SIM « s’engage pour développer ce nouveau produit en renforçant les échanges avec les partenaires (Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte, CROUS, collectivités locales, etc. ) ». Dans une premier temps, ce sont ainsi 50 logements qui seront produits en ce sens et s’en suivront d’autres afin d’atteindre le compteur global de 200 logements. Le rapport ne précise les zones/communes exactes de ces implantations.

De plus en plus consciente aussi du vieillissement croissant de la population de notre territoire, la SIM souhaite offrir des structures de prise en charge spécifiques et adaptées à ces profils seniors. Par signature récente de convention avec la Croix Rouge française, il va être engagé « une première opération de l’ordre de près de 40 logements ».

L’approche environnementale n’est pas en reste

Au regard des conditions et évolutions climatiques, l’amélioration des confort et performance énergétique des bâtiments est quelque chose d’inévitable, en ce sens, en plus de son renouvellement de partenariat signé en 2021 avec EDM, il a été mise en place en 2022 des premiers dispositifs favorisant le respect environnemental (isolation des parois et toitures, protection solaire des baies, usage de la brique de terre compressée, eau chaude solaire, brasseurs d’air ou encore ampoules à bases consommation…). Ce sont une vingtaine de résidence qui ont bénéficié de tout ce dispositif, notamment Passamainty Collège, Calotropis, Dzou Mwessi ou encore les jasmins. Afin de diminuer l’empreinte carbone, toutes les recettes constructions se veulent certifiées norme NF HABITAT HQE, garantissant ainsi des performances et qualités en termes acoustique, thermique, luminosité naturelle, économie de charges, qualité de l’air intérieur, fonctionnalité, sécurité, respect de l’environnement… À cela s’ajoute également la récupération et réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments en cours de conception. Ceci constitue une pratique innovante, en effet, les eaux récupérées serviront à alimenter les sanitaires, nettoyer les espaces communs et arroser les jardins plantés.

Objectifs 2023

Souhaitant aussi agir en faveur de l’insertion professionnelle, la SIM souhaite recruter massivement sur ces chantiers; c’est ainsi qu’un partenariat signé au début de cette année, avec la Cress, permettra d’inclure des clauses d’insertion sociale dans ses différents marchés.

D’ici 5 ans l’objectif tenu de production se portera sur 1 500 logements.

Concernant sa qualité de service, ainsi que l’accompagnement dédié à ses locataires, la SIM a par exemple :