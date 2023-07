Les communes de Chiconi et Bandrélé récompensent les lauréats des examens 2023

La commune de Chiconi s’engage dans une démarche de renforcement de sa politique de cohésion sociale en valorisant sa jeunesse en matière de réussite éducative. En ce sens, une cérémonie solennelle et festive en l’honneur des nouveaux diplômés 2023 se tiendra le vendredi 21 juillet 2023, de 16h à 22h à la plage de Sohoa. Le maire de la commune invite donc tous les lauréats 2023 (Bac généraux, professionnels, technologiques – BTS – diplômes universitaires…) à s’inscrire en ligne à travers le lien sur la page Facebook de la Ville de Chiconi ou bien à se rendre directement en mairie dans les bureaux du service politique de la ville muni de leur attestation de réussite.

Par ailleurs, le maire de Bandrélé, Ali Moussa Moussa Ben, informe les lauréats du BAC 2023, résidant dans la commune, que dans le cadre de la cérémonie de remise des prix, prévue en leur honneur le vendredi 28 juillet 2023 – Place de l’Ancien Foyer des Jeunes de Bandrélé, il leur est demandé, de déposer auprès du Service Réussite éducative – CCAS de Bandrélé, et au plus tard, le 21 juillet à 11h30 : Une copie du relevé de notes du BAC ; un justificatif d’identité ; un justificatif d’adresse ; un RIB du lauréat (à défaut, un RIB du parent accompagné d’une procuration sur le compte au profit du lauréat).

L’objectif de ces cérémonies est de permettre au public et à leur famille d’assister à la valorisation des parcours les plus inspirants et exemplaires de cette année.