À Mayotte les prix alimentaires sont en moyenne 30% plus chers qu’en Métropole !

En publiant cette étude comparative l’Insee a voulu répondre à la question de la vie chère au travers de plusieurs objectifs d’analyse. D’une part étudier l’écart des prix des biens et services entre Mayotte et la France métropolitaine et d’autre part de voir quels sont les postes de consommation les plus chers et les moins chers dans l’île au lagon.

Les produits alimentaires, le nerf de la guerre

Ainsi, même si les prix sont en moyenne 10% plus élevés que dans l’Hexagone, les produits alimentaires décrochent la palme d’or avec des prix 30% plus élevés à Mayotte qu’en métropole. Pour arriver à ce chiffre, « l’Insee a sélectionné entre 300 et 500 produits de consommation courante pour établir son panier », précise Jamel Mekkaoui, chef de la division Études à la direction interrégionale de l’Insee La Réunion-Mayotte. Plus de 80.000 relevés de prix ont été réalisés par 200 enquêteurs dans les hypermarchés, les commerces de proximité, les doukabé, etc. D’autres données nous ont été fournies par les distributeurs », complète Jamel Mekkaoui.

Cette étude nous apprend ainsi que c’est l’alimentation qui pèse le plus lourd dans le budget des ménages Mahorais, « près de 25% du budget des dépenses ! », insiste Bertrand Aumand, chef du Service régional de l’Insee à Mayotte. Soit bien davantage que dans l’Hexagone. A titre de comparaison, nos voisins de La Réunion font légèrement mieux puisque les prix en général sont « seulement » 9% plus élevés qu’en métropole. Concernant les autres DOM, on constate que la comparaison des prix entre la Guadeloupe et la France métropolitaine en 2022 sont 16% plus élevés en moyenne dans ce territoire ultramarin. Ils sont de 14% en Martinique et en Guyane. Aussi, même si les prix sont chers à Mayotte notre territoire souffre moins de la hausse des prix que d’autres DOM, toute chose égale par ailleurs.

Par ailleurs, l’Insee s’est « amusé » à comparer un panier alimentaire métropolitain acheté à Mayotte et un panier alimentaire mahorais, « local », acheté également sur le territoire mahorais. Dans le premier cas cela coûte 54% de plus qu’en métropole. Dans le second cas, même un panier dit « mahorais » acheté dans l’Hexagone coûtera 10% moins cher que dans l’île hippocampe !

La Santé coûte plus cher contrairement à l’Habillement

Dans cette étude, l’Insee a analysé quels étaient les secteurs où les prix ont connu la plus forte hausse par rapport à la métropole, et inversement ceux dont le taux était le plus bas. Sans surprise, les prix concernant la santé sont 17% plus chers que dans l’Hexagone. Il est donc plus onéreux de se faire soigner à Mayotte qu’en France métropolitaine pour les mêmes soins. L’ameublement, l’électroménager ou encore l’entretien de la maison est également un secteur qui pèse lourd dans le porte-monnaie des Mahorais puisqu’il nous en coûtera 19% de plus pour acheter les mêmes produits, comparé à la métropole. La communication occasionne aussi des frais supérieurs de 12% par rapport à l’Hexagone, dus notamment aux téléphones portables mais aussi aux forfaits.

Alors dans quels secteurs les prix pratiqués dans le 101e département français sont-ils moins élevés qu’en France métropolitaine ? « L’habillement et les chaussures avec -7%, indique le chef de la division Études à la direction interrégionale de l’Insee La Réunion-Mayotte. Cela est probablement dû au fait que les coutumes vestimentaires ne sont pas les mêmes à Mayotte qu’en métropole », estime-t-il.

Autre secteur dans lequel l’île aux parfums possède des prix moins élevés que dans l’Hexagone est, contre toute attente, le transport avec des prix inférieurs en moyenne de 5%. Selon Jamel Mekkaoui, même si l’achat de voitures coûte plus cher, « l’entretien et l’essence notamment permettent d’obtenir des prix plus bas en moyenne ».

Enfin, dernière comparaison faite par l’Insee : En 2015, les prix étaient 7% plus élevés à Mayotte que dans la France métropolitaine (19% pour l’alimentaire), alors qu’ils sont aujourd’hui de 10% en moyenne (30% pour l’alimentaire). D’après Jamel Mekkaoui, « L’évolution des comportements des consommateurs est difficile à anticiper…Mais on constate que les populations ultramarines ont tendance à consommer des produits plus chers que les métropolitains », remarque-t-il.

B.J.