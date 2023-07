Partir en livre : Direction la liberté et les voyages par l’imagination

C’est l’un des événements, si ce n’est L’ÉVÉNEMENT incontournable du livre. La manifestation “Partir en livre”* continue de monter en popularité, chaque année, dans le territoire français et Mayotte ne fait bien évidemment pas exception. La bibliothèque de Pamandzi, avec l’aide de divers partenaires, notamment l’Agence Régionale du Livre et de la Lecture (ARLL), avait vu les choses en grand ce lundi. La mission était très claire : offrir la meilleure expérience possible aux jeunes présents sur place. Le thème de cette année ? La liberté… Et pour les réticents critiqueurs : non, les livres ne sont pas réservés qu’aux intellos ! Oui on peut fêter le livre tout en s’amusant et ce, même pendant les vacances !

Des ateliers aussi attrayants qu’instructifs

Les enfants ont pu commencer la matinée avec les jeux livresques en compagnie de Zamil, un des animateurs du jour. Ce dernier présentait un jeu assez original : imaginer une histoire à partir de diverses images.

Une activité à la fois attrayante et instructive, comme nous l’expliquait la jeune Célia Abasse. Voici ses propos : “J’aime bien cette activité, ça me plaît. Et surtout, ça fait du bien, car pendant les vacances on a tendance à se laisser aller, on ne fait pas que dormir et manger. Là on apprend en s’amusant.”

Il n’y avait pas que le jeu des cartes, en effet, une autre activité consistant à recomposer des phrases dispersées, se déroulait juste à côté. Une petite fille présente dans cet atelier nous avait assuré “adorer ça”. Oui oui, on le répète, on peut fêter le livre en s’amusant !

Un théâtre, point d’orgue d’une matinée animée

C’était assurément l’événement le plus attendu, ce matin. Les Enfants de Mabawa (avec la compagnie stratagème) ont fait la route de Kani-Kéli à Pamandzi, afin de présenter leur spectacle “Les gardiens de la nature”. On le concède, tout le monde n’est pas pro littéraire et certains doivent peut-être se demander ce qu’un spectacle a à voir avec les livres. Nous sommes sûrs, au moins une personne se l’est demandé. No stress, madame Ahamadi Dalfine, directrice artistique de l’association Les Enfants de Mabawa, l’a évoqué. Elle nous en disait plus leur spectacle du jour. Voici ses propos : “Le spectacle du jour se nomme les gardiens de la nature et sensibilise la population sur l’érosion. On sait déjà à quel point c’est dangereux pour nous, mais aussi pour le lagon. La présentation s’est faite en français, shimaoré et kibouchi, donc tout le monde a pu entendre un petit bout. Nous effectuons cette représentation dans le cadre du festival du livre. Le théâtre est lui aussi lié au livre. En effet, une pièce de théâtre est semblable à une histoire que l’on raconte, en format grandeur nature.” Humour, chant, danse, le spectacle a été apprécié par les petits, mais aussi les grands.

Saïd, 10 ans, a “kiffé”. Voici sa réaction : “J’ai kiffé le spectacle, surtout la danse et les chants. Je suis très content”.

Pareil pour Akhlayman qui a “aimé l’histoire” et qui appris qu’il fallait “protéger la nature”.

Mme Daniela, présente avec son fils, a passé un beau moment aujourd’hui, comme elle nous le confiait : “Cet événement est tout bénef pour occuper les enfants, mais c’est aussi une superbe activité intellectuelle. Je pense que ça a fait du bien à tous ceux présents ici.”

Partir en livre, mais qu’est-ce que c’est ?

Rendez-vous à la fin de l’article pour une définition plus “formelle”. De notre côté, on a préféré demander des explications de Doifiri Saïd, directeur de la bibliothèque municipale de Pamandzi. Il nous en dit plus : “Partir en livre, pour faire simple, c’est l’équivalent de la fête de la musique, mais version livres. On peut parler de la fête du livre. C’est donc une manifestation très importante pour les bibliothèques, vous vous en doutez. L’objectif est de promouvoir de la lecture auprès de tous, via plusieurs animations. Ici, nous avions 2 séances : le matin et l’après midi. Le matin c’était plus des jeux ludiques, où les enfants travaillaient leur imagination à travers le vivre ensemble, ainsi qu’un spectacle de théâtre. Avec l’aide de divers partenaires, notamment L’Agence Régionale du Livre et de la Lecture, mais aussi beaucoup d’autres. Les retours sont plus que positifs.”

Oui les retours ont été très positifs. Et le show a continué l’après midi : l’écrivain El Had, a d’ailleurs animé un atelier autour de l’écriture. Les jeunes ont pu travailler sur un sujet autour… de la liberté, bien sûr ! Une écriture retranscrite plus tard en chanson. Une très belle journée pour ces jeunes de Pamandzi, donc.

Houmadi Abdallah

*Organisée par le Centre national du livre sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, Partir en livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire (Cf Page officielle de Partir en Livre). En plus, c’est gratuit !