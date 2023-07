Football R1 : premier revers pour Kaweni, première victoire pour Bandrélé, quel week-end !

“On y croyait”

On vous mettait en garde contre cette équipe de l’USK, qui n’avait perdu qu’un seul match cette saison, contre l’AJK. Si ce résultat ressemble à un hold up* pour beaucoup, les joueurs de Kavani ne le voient pas de cet œil là. Johnny, capitaine des verts et buteur, l’avait expliqué : “Nous voulions faire un gros match contre Kaweni après la défaite de la semaine dernière. On y croyait parce qu’on a une équipe très joueuse, en plus on jouait à domicile, on fait toujours de bons résultats à la maison. Nous étions disposés à ne rien lâcher et à tout faire pour l’emporter. C’est un très bon coup qu’on réalise, chapeau à toute l’équipe.”

Constat un peu plus amère pour Aboul Doihir, coach de l’ASC Kaweni : “On mène après 25 minutes, mais on baisse le rythme, donc Kavani profite pour marquer juste avant la mi-temps. En deuxième période, nous n’avons pas réussis à faire la différence, et eux, sur une seule occasion, en contre-attaque, nous punissent.”

Beauté du football ou chance du promu ? Chacun aura sa propre vision.

Bandrélé 2-0 FCM : début de crise chez l’un et fin de crise chez l’autre ?

C’est l’autre “fausse” surprise du jour. Après avoir été la seule équipe à faire chuter le FC Mtsapéré l’an dernier, le Bandrélé FC réédite l’exploit pour empocher sa première victoire de la saison, après 6 rencontres. Bête noire du FCM ? Peut-être. En tout cas, cette victoire leur donne de l’air.

Le champion en titre, lui, connaît décidément un début de saison compliqué… c’est déjà leur troisième défaite de la saison. Même s’il est encore trop tôt pour parler de crise, il faudra relever la tête dès le prochain match.

Rosador 1-0 AJ Kani-Kéli : nouveau leader en R1 !

Le match entre les 2 meilleures attaques du championnat n’aura pas été aussi spectaculaire que prévu, du moins en terme de buts. Cela suffit quand-même au bonheur de l’As Rosador qui enchaîne une 4e victoire de rang et devient par la même occasion le nouveau leader du championnat R1. Même bilan que Kaweni (5 victoires et 1 défaite), mais une meilleure différence de but* (+10). 2e meilleure attaque et co-meilleure défense, la saison dernière semble désormais bien loin, pour la légendaire formation Passamaïnty.

Kani-Kéli essuie de son côté sa 3e défaite cette année.

Abeilles 0-2 Diables Noirs : Combani enchaîne

Mine de rien, les coéquipiers de Lastik restent au contact des deux leaders. 4e match consécutif sans défaite et 4e victoire de la saison. Celle-là, ils la doivent en partie grâce à leur jeunesse, dont Liane, 17 ans et buteur. Combani est 3e du classement et il faudra compter sur eux cette année.

Foudre 2000 3-0 AJ M’tsahara : Dzoumogne remporte le match de la peur

Dans le football tout va très vite… la semaine dernière, M’tsahara s’offrait sa première victoire cette année, contre Bandrélé et était 9e du championnat. Aujourd’hui, c’est la lanterne rouge. Tout l’inverse de Foudre 2000, qui passe de la 12e (dernière place) à la 10e position, après un succès sans appel contre leurs voisins. Situation alarmante pour l’AJM, 5e défaite en 6 matchs pour eux…

Jumeaux 1-1 Anteou : un derby serré

C’était la rencontre qui semblait être la plus déséquilibrée, entre les mastodontes de Jumeaux et Anteou. Mais comme on le disait si bien, dans un derby tout est possible. C’est dans cet élan que les joueurs de Poroani tiennent tête à ceux de Mzouazia. Une mauvaise opération pour les deux équipes qui perdent chacune une place au classement. Jumeaux passe de la 3e à la 4e place. Anteou, recule à la 11e place.

13 buts ont été marqués en 6 matchs ce samedi, dans l’élite du football mahorais. Une journée de football qui a tenue toutes ses promesses.

Résultats complets

Bandrélé 2-0 FCM

USK 2-1 Kaweni

Abeilles 0-2 Diables Noirs

Foudre 2000 3-0 Aj M’tsahara

Jumeaux 1-1 Anteou

Rosador 1-0 AJK

Houmadi Abdallah

*Hold up = “tenir bon” = terme employé dans le football lorsqu’une équipe dominée arrive à s’imposer.

*Dans le foot, on obtient la différence de buts est obtenue en comptant les buts marqués et les buts concédés. 1 but marqué équivaut à +1, un but concédé équivaut à -1. Donc si une équipe marque 10 buts et en concède 3, elle aura une différence de buts de +7. On peut s’en servir pour départager 2 équipes à égalité de points dans le classement.

*Lanterne rouge = dernier du classement.