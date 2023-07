Yves-Michel Daunar récompensé pour son engagement dans les Outre-mer

C’est tout d’abord le président du Conseil d’administration de l’EPFAM, Raynald Vallée, qui a pris la parole pour remercier en premier lieu le dévouement d’Yves-Michel Daunar à l’égard des Outre-mer. « Cette médaille récemment créée en 2022 a pour but de mettre à l’honneur les personnes qui se sont distinguées par leur engagement personnel pour les territoires ultramarins. C’est une récompense pour ceux qui servent ces territoires au quotidien », a-t-il déclaré. Puis le président du Conseil d’administration a rappelé le brillant parcours de son directeur général.

Une vie au service du développement des territoires ultramarins

Né en Martinique, Yves-Michel Daunar a suivi des études pour devenir ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État. Après une première expérience en métropole de chef de division subterritorial dans l’Eure, c’est en 1991 qu’Yves-Michel Daunar décide de retourner dans l’île qui l’a vu naître pour devenir chef de groupe des travaux publics jusqu’en 1994, date à laquelle il devient chef de groupe de la subdivision. En 1998, il est nommé chef du parc routier de la Direction départementale de l’équipement (DDE) toujours en Martinique. En 2002, il quitte son île natale pour prendre le poste de chef de la subdivision des îles du Nord en Guadeloupe que sont Saint-Martin et Saint-Barthélémy.

Puis deux ans plus tard, il revient en Martinique et devient directeur de l’Agence des 50 pas géométriques (établissement public d’Etat chargé de la mise en valeur des espaces urbanisés) où il restera douze ans. Ce n’est qu’en 2016 qu’Yves-Michel Daunar posera le pied à Mayotte en tant que chargé de mission à la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagement, du Logement et de la Mer) avant de devenir directeur général de l’EPFAM quelques temps plus tard. Poste auquel il a été reconduit récemment. Tout au long de son parcours, Yves-Michel Daunar, s’est consacré à la mobilité, à la voirie, aux logements et à la construction. Raynald Vallée a ainsi salué les grandes qualités humaines de son directeur général ainsi que ses talents d’organisateur, de manager et son goût pour les chiffres. « Il a une lecture des chiffres précise. On sent qu’il est épanoui quand on lui présente des bilans chiffrés. C’est une personne avec qui il est agréable de travailler », a-t-il conclue avant de lui remettre la médaille d’honneur de l’engagement ultramarin.

Aussi, c’est avec une certaine émotion qu’Yves-Michel Daunar a pris la parole pour un discours dans lequel il a remercié son équipe, ses collaborateurs mais aussi sa famille. « Mon histoire avec les Outre-mer a commencé il y a maintenant trente-deux ans. J’ai eu énormément de chance de rencontrer des personnes qui m’ont aidé à construire mon parcours professionnel, en donnant notamment du sens à cette vie. J’ai pu mettre mes compétences au service de ces territoires », a-t-il prononcé. Puis il a remercié ses parents, « Ceux sans qui tout cela n’aurait sans doute pas pu se faire. Ils m’ont inculqué de véritables valeurs, une approche humaine et une analyse des territoires ».

Les rencontres qu’a fait Yves-Michel Daunar au cours de sa carrière lui ont permis d’avancer et d’avoir une autre approche, notamment plus sociale en matière de travaux. « Le fait d’avoir travaillé dans des quartiers difficiles, cela vous apprend l’humilité. J’ai eu de la chance dans ma carrière professionnelle d’être toujours bien entouré et bien accompagné. De plus sans ma famille, je ne serai peut-être pas celui que je suis aujourd’hui », avoue-t-il.

Quant à savoir ce que représente pour lui cette distinction, « C’est une grande émotion réelle et palpable, explique-t-il. Cela couronne un engagement personnel à tous les niveaux en termes de temps passé, de réflexion, … Ma femme me voit peu car je travaille souvent de 7h à 20h. Mais le plus important c’est ce qu’on arrive à construire sur ce territoire afin que les habitants vivent mieux, c’est véritablement ça la récompense ! ». Concernant le choix de Mayotte pour poursuivre sa carrière, le directeur général de l’EPFAM explique que c’est d’abord un concours de circonstance, qu’il avait le choix entre la Guyane et Mayotte, mais qu’il a considéré que son « expérience pouvait davantage apporter à Mayotte ».

