Nouvelle Présidence du Medef national

C’est un peu sans surprise, par voix massivement portée par ses nombreux soutiens depuis ces derniers mois, et voie électronique de scrutin, que ce diplômé de Sciences Po, âgé de 63 ans, a été élu à la tête du Medef France, face à Dominique Carlac’h (73,18 % voix contre 26,82 % ) pour un quinquennat qu’il compte bien colorer en vert, à l’image d’une croissance économique soutenable et soucieuse de ne pas dégrader plus qu’il n’en faut les resources naturelles et la biodiversité. Car oui, ces convictions d’engagements écologiques, Patrick Martin — patron d’une entreprise de distribution industrielle comptabilisant près de 3 000 salariés — ne les cache pas, tout comme ses aspirations à valoriser la formation et l’employabilité des seniors. Un beau programme au regard de cette réforme des retraites et de son allongement de la durée de travail…

La Présidente du Medef Mayotte, Carla Baltus, en déplacement pour l’occasion sur l’Hexagone, a donc pu physiquement et en personne, lui adresser “ses plus sincères félicitations au nom de tous ses adhérents“.