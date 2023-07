Football R1 : bientôt 6/6 pour l’ASC Kaweni ?

Kaweni revanchard ?

L’équipe en forme en ce début de saison, c’est bel et bien l’ASC Kaweni, seule équipe ayant remporté tous ses matchs. Si ce début de saison ressemble à celui de la saison dernière (qui les aura vu perdre le titre lors des dernières journées), ils se présentent avec un visage différent. Aboul Doihir, coach de Kaweni nous l’a expliqué : “La perte du titre l’an passé nous a fait mal, bien évidemment, mais nous n’avons pas relâché les efforts pour autant. Avec les gars, on a continué à travailler dur. Nous avons eu de grosses pertes mais aussi de grosses arrivées lors du mercato*. D’ailleurs ils n’ont pas eu de temps d’adaptation, ils sont tout de suite rentré dans la cadence, à l’image de Karim. Cette saison, nous prenons les matchs 1 par 1, chaque rencontre est jouée comme une finale. Il est trop tôt pour parler du titre, nous allons continuer à bosser. Là, nous préparons notre derby* de ce week-end contre Kavani. Ils ne seront pas à prendre à la légère.” Lucide

Kavani, une ascension fulgurante

Aboul ne s’y est pas trompé, Kavani est passé de la R3 à la R1 en l’espace de 2 ans et affiche un état d’esprit assez séduisant (1 seule défaite cette saison après une invincibilité de 4 matchs). La rencontre Kavani-Kaweni se tiendra au Stade de Kavani et s’annonce palpitante.

As Rosador – Aj Kani-Kéli : à l’attaque !

Certainement le choc de la journée. Avec 12 (Rosador) et 14 (AJK) buts marqués en 5 matchs, ce sont tout simplement les deux meilleures attaques de cette saison. Si Les Loulous* restent sur la même lancée que l’an dernier (ils ont fini 4e de R1 avec 41 buts marqués), leurs adversaires, eux, relèvent la pente après avoir joué le maintien une bonne partie de l’année 2022. En effet, les pensionnaires de Passamaïnty présentent le 2e meilleur bilan de la saison, 4 victoires et 1 défaite en 5 matchs pour l’As Rosador. Du suspens donc.

Abeilles-Diables Noirs : déplacement périlleux au nord

Un autre choc opposera les joueurs de Mtsamboro à ceux de Combani. Si les Diables Noirs de Combani ont un meilleur bilan avec 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, les Abeilles restent, eux, sur 2 défaites de rangs et voudront sûrement se relever devant leur public. Attention donc à ne pas se faire piquer…

Foudre 2000 – M’tsahara / Jumeaux – Anteou : 2 salles, 2 ambiances pour 2 derby du Nord et du Sud

Foudre 2000 – M’tsahara, c’est un derby du nord mais aussi une confrontation entre promus. Cette opposition prend une tournure de “match de la peur”. Effectivement, L’équipe de Dzoumogne se présente en temps que lanterne rouge, avec 4 défaites et match nul, tandis que leurs homologues de l’AJM pointent à la 9e place (sur 12) avec avec seule victoire et 4 défaites. Certes il reste beaucoup de journées, mais nul doute que le gagnant enfoncera le perdant dans la crise.

Par ailleurs, le derby du sud s’annonce, lui, très déséquilibré. Jumeaux est l’actuel 3e tandis que l’USCEP Anteou pointe à la 10e place. Mais comme on dit, tout peut arriver dans un derby, non ?

Bandrélé – Mtsapéré : un étonnant choc de bas de tableau

En début de saison, si on vous avez dit que Bandrélé et le FCM allaient s’affrontaient en étant respectivements 11e et 7e, vous nous aurez crus ? J’imagine que non. Mtsapéré a certes dû faire face à une vague de départs, mais des éléments importants étaient quand-même restés, à l’image de El Yanour ou de Bouyas, et ça reste aussi les champions en titre. Pas assez pour maintenir la cadence de l’an dernier visiblement, du moins pour l’instant. À Bandrélé c’est encore plus compliqué. Les sudistes, après une saison encourageante, avaient effectués un mercato XXL et se présentaient comme un sérieux prétendant au titre. Malheureusement, ils se classent avant derniers, avec 0 victoire en 5 matchs. Mais attention, Bandrélé avait infligé au FCM sa seule défaite de l’année 2022 en R1, donc méfiance.

Le joueur

Karim Abdouroihim, attaquant de Kaweni et actuel meilleur buteur de Regionale 1, sera bien évidemment très attendu. Celui qui a marqué à chaque rencontre cette année se présente avec 8 buts en 5 matchs. En prime ? Une sélection avec l’équipe de Mayotte de Football pour les jeux des îles de l’océan indien 2023 à Madagascar. Un très beau début de saison.

Tous les matchs auront lieu ce samedi 8 juillet 2023 à 15h00. Un week-end de foot comme on les aime. Le JDM sera bien évidemment à l’affût pour vous tenir informés.

Houmadi Abdallah

*La 5e journée de R1, comme des autres championnats avait été annulée et reportée en raison du décès du responsable de l’accueil de la Ligue Mahoraise de Football. C’est ce qui explique que Kaweni ait fait un 5/5 en 6 journée.

*Le mercato est la période où les transferts de joueurs entres les clubs sont possibles

*Un derby est une rencontre opposant 2 équipes voisines, souvent issues de la même ville.

*Les joueurs de l’AJ Kani-Kéli sont surnommés les Loulous