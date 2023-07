Clap de fin pour les grévistes de la Préfecture

Déploiement, ce jeudi matin, d’un impressionnant dispositif de contrôle et Sécurité publique, estampillé Gendarmerie nationale, à travers notre département dont celui de Tsararano qui a bénéficié de surcroit de la venue du préfet Thierry Suquet. L’occasion d’effectuer une pré-analyse des stratégies terrain Wuamsbushu déjà déployées et d’autant plus à quelques jours de la venue ministérielle de Gérald Darmanin et Jean-François Carenco