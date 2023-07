Nouvelle gourvernance régionale pour Action Logement 

Ladite organisation — qui œuvre pour l’accès au logement des ménages modestes, des salariés et des locataires sur notre territoire depuis son implantation en 2015 — vient de signer avec l’État la nouvelle Convention quinquennale basée principalement sur la facilité de mise en oeuvre de 3 axes stratégiques qui se veulent de :

Contribuer à la transition écologique et à la stratégie bas-carbone ;

Accompagner les salariés dans leur parloirs résidentiel en lien avec l’emploi ;

Et enfin, de répondre à la diversité des besoins dans les territoires.

Le Comité territorial d’Action Logement est composé de 8 membres issus, à la fois, des organisations patronales et syndicales. Véritables interlocuteurs privilégiés des collectivités et des partenaires de l’emploi et du logement, leurs missions se portent sur l’appréhension des besoins spécifiques, propres à la singularité de chaque territoire, afin d’y apporter des solutions adaptées pour favoriser le lien entre l’emploi et le logement.

Action Logement en 2022, c’est :

3,7 millions d’euros qui ont été investis pour la production de logements abordables ;

53 ménages logés ;

145 aides et services attribués ;

30 000 euros d’aides auprès des salariés des entreprises.

Le petit-dernier…

Créée en mars 2022, AL’MA est la filiale immobilière Action Logement dédiée à l’habitat mahorais qui a pour objectif de construire 5 000 logements abordables et durables en 10 ans. Parmi les projets lancés, une résidence à Kawéni de 33 logements pour les jeunes actifs, dotée de services. Un concept en partenariat avec la ville de Mamoudzou et la Cadema (Communauté d’agglomération Dembéni-Mamoudzou).

Au cours de sa première année de fonctionnement, AL’MA a également lancé un Appel à manifestation d’intérêt sur les systèmes constructifs bas carbone à haute valeur d’usage.