Maydynamix a enflammé Petit-Terre 

C’est par cette interaction du mouvement des corps, via le Sport, la Culture et la Danse que Maydynamix insuffle un vent de curiosité en chacun de ses jeunes protégés. Une curiosité d’ouverture, de sain défi, poussant à se tourner vers l’autre, à se découvrir, à se révéler et, au final, à se dépasser. Une cohésion créée dans les rythmes et percussion ainsi que la sueur avec, de surcroît, une mise à nue artistique où l’on se produit sur scène, devant des visages familiers mais aussi inconnus. Une expérience de socialisation des plus intenses qui porte ses fruits; les fruits d’un travail basé sur l’Effort, la Discipline, le Respect et l’Inclusion sociale…en somme, des valeurs indissociable relatives à notre Société et dieu sait que cela compte, d’autant plus à notre époque.

Ce sont au total 150 personnes qui sont venues applaudir ces artistes de notre scène mahoraise qui, excusez-les du peu, ont terminé à la 4ème place (sur 32 participants) au Festival/concours OSTL Terre 2 Jeu 2024 qui s’est déroulé les 23 et 24 juin dernier à La Réunion.