Les inscriptions sont encore ouvertes pour le concours Voix des Outre-mer

Dans le cadre de ses événements, l’Office Culturel Départemental en partenariat avec l’association les Contres-courants organise la 6e édition du Concours Voix des Outre-mer. Ce projet a pour but, d’une part, de détecter les chanteurs autodidactes et de les former en les familiarisant à la discipline de l’enseignement rigoureux de l’Opéra, mais aussi d’accompagner les chanteurs déjà en formation ou formés, afin qu’ils se perfectionnent en vue d’une professionnalisation.

Ainsi, à l’issue d’un parcours d’enseignement et de perfectionnement organisé par l’intermédiaire de masterclass composée de professeurs dans chaque territoire du concours, les candidats ultramarins seront présentés à un jury d’exception de directeurs de conservatoires, de directeurs d’opéras, de chefs d’orchestres, de compositeurs, d’agents artistiques, de représentants de maisons de disques, de journalistes et de chanteurs d’opéra lors des finales régionales puis de la finale nationale.

Depuis maintenant 5 ans plus de 40 étudiants ont été formés et ont participé au concours grâce à l’Office Culturel Départemental de Mayotte et l’association les Contres-courants.

Inscriptions jusqu’au 31 Juillet 2023 à l’aide du formulaire privé

Infos : www.voixdesoutremer.com