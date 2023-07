La DRAJES a organisé une journée de formation pour les directeurs des accueils collectifs de mineurs

Plus d’une cinquantaine de professionnels ont participé à cette journée ouverte par la déléguée régionale académique à la Jeunesse , à l’Engagement et aux Sports ( DRAJES), Madeleine Delaperrière autour de plusieurs thématiques comme la préparation d’un ACM avec ou sans hébergement , la gestion de l’activité de baignade, le projet éducatif et le projet pédagogique, les différentes relations professionnelles en ACM, ou encore la restauration en ACM avec la participation d’une salariée de la DAAF (direction de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts).

Il s’agit ainsi d’accompagner les directeurs d’ACM dans leur pratique professionnelle pour qu’ils puissent accueillir les jeunes, pendant les vacances, dans de bonnes conditions. Ainsi, des animations sur les principes de l’éducation populaire ont été proposées aux participants par les organismes qui forment au brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur (BAFA) et au brevet d’aptitudes aux fonctions de directeurs (BAFD)

« Tous se sont accordés pour dire que le secteur doit mieux se structurer afin d’être en capacité de répondre aux différents enjeux du territoire dans la prise en charge des jeunes dans le cadre de la continuité éducative, un enjeu majeur pour le territoire. » a indiqué Arzade Saïdali , en charge des ACM à la DRAJES, « Ils constatent aussi, le manque de visibilité de leur activité, qui est pourtant essentielle pour la société. »