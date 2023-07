Peu à peu le Syndicat des eaux éponge ses dettes

C’est donc lentement mais surement que le Syndicat des eaux de Mayotte remonte le lit de la tumultueuse et économique rivière jusqu’à lors implacablement déficitaire. Des efforts indéniablement faits, couplés aux préconisations strictes, qui portent une fois de plus leurs fruits, engendrant la bonne surprise de ce mardi, publiée dans le dernier rapport CRC La Réunion Mayotte. Un rapport avant tout de recommandation qu’il est important d’appréhender tel des pistes et non des données totalement factuelles et arrêtées, relevant de la pleine maîtrise pérenne de cette saine gestion économique tant aspirée.

Il transparait tout de même, une comptabilité réactive alliée à des gestions de flux tout aussi louables, permettant ainsi d’augmenter le niveau des recettes et, surtout, de ne pas avoir nécessité à modifier le budget initial établi pour 2023 (voir tableau ci-dessous).

Dans cet avis budgétaire, la CRC recommande vivement de maintenir une certaine vigilance en divers points et de « poursuivre ses efforts en matière de bonne gestion » tout en réitérant notamment de :