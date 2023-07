La grève des greffiers se poursuit au tribunal judiciaire

Cela fait maintenant plus d’une semaine qu’une partie des greffiers du tribunal judiciaire de Mamoudzou sont en grève. Après avoir chahuté quelque peu la visite du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, il y a une dizaine de jours, un petit groupe d’entre-eux est venu hier au tribunal judiciaire afin de se faire entendre. Par leur action, ils ont perturbé l’activité du tribunal, obligeant le président à procéder à des suspensions d’audience. Néanmoins, leurs revendications semblent légitimes puisqu’ils demandent entre autres une revalorisation de leur salaire, une meilleure considération de leur statut et de leur métier, mais aussi une diminution de leur charge de travail en procédant à des recrutements. « Nous sommes à bout » pouvait-on lire sur les pancartes. Aussi, sans les greffiers la Justice ne peut être rendue…