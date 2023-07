Grève des personnels de la Préfecture

Aucun guichet ouvert, ni même de service minimum assuré, ce mardi, dans les locaux de la Préfecture. Une préfecture qui “brule” de colère, selon les dires des grévistes alors que le Secrétaire général, Sabry Hani, semble être en vacances et que le Préfet, Thierry Suquet, était également hors territoire ce jour.

Malgré des discussions et tentatives de dialogue social faites en fin de semaine dernière, au regard de ces diverses revendications, et la rédaction d’un protocole d’accord peu concluant, par les services préfectoraux, les salariés grévistes et leurs représentants intersyndicaux FO national, préfectures et ministère de l’Intérieur, et SAPACMI* ont appelé à poser un préavis de grève, ce mardi, qui devrait être reconduit au lendemain, mercredi 5 juillet 2023.

Dénonçant principalement des “autoritarisme et harcèlement des agents, notamment lors de l’opération Wuambushu, alliés à un manque d’équipement ” les revendications officielles se portent sur les 13 points suivants :

INSTAURATION DU DIALOGUE SOCIAL : respect des engagements et décisions pris par l’administration lors des différentes réunions avec les représentants syndicaux ; ARRÊT DE TOUTES FORMES DE PRESSION MANAGÉRIALE ; CESSATION DES MESURES ARBITRAIRES ET DISCRIMINATOIRES ; APPLICATION IMMÉDIATE DU RIFSEEP POUR L’ENSEMBLE DES AGENTS (particularité des agents du service des étrangers décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et instructions 2016 et 2017…) ; AUGMENTATION DU MONTANT DE L’AIDE A LA RESTAURATION DES AGENTS DU SATPN ET MISE EN PLACE D’UNE RESTAURATION ADMINISTRATIVE ; SITUATION AU SATPN (majoration indice contractuel – fusion) APPLICATION DE L’IRCANTEC ; MISE EN PLACE DE MOYENS SÉCURISÉS DE TRANSPORT POUR LES AGENTS DEPUIS LEURS DOMICILES (bus) ; ATTRACTIVITÉ (renforcer les leviers permettant de rendre Mayotte attractive, « logement, mobilité, insécurité, promotion et avancement des agents »…..) ; CÉDÉISATION DES AGENTS CONTRACTUELS ; PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES AGENTS MOBILISÉS PAR L’OPÉRATION EN COURS FORMATION DES AGENTS ; AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AGENTS (hygiène et sécurité …) .

Un nouveau protocole d’accord, déjà à l’étude, a été reçu ce mardi soir. Les représentants syndicaux espèrent dès ce mercredi matin des échanges concrets et directs avec le Préfet.

La rédaction du JDM vous tiendra informés

*CFE-CGC – Syndicat autonome des préfectures et de l’administration centrale du ministère de l’intérieur.