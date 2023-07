Chaque année, la campagne des bourses Talents se déroule sur plusieurs mois et débute en général dans le courant de l’été. Le but de ce dispositif étant de soutenir les candidats, issus de milieux modestes, dans les process de leur préparation de concours de la Fonction publique de catégorie A, B ou à un emploi de magistrat.

Le montant de la bourse octroyée varie selon ces deux catégories de bénéficiaires : il est de 4 000 euros par an pour les bourses versées aux étudiants des Prépas Talents et de 2000 euros par an pour les personnes préparant un concours en dehors d’une Prépa Talents.

Selon les critères d’attribution, les bénéficiaires des bourses Talents qui ne sont pas inscrits en Prépa Talents sont sélectionnés sous conditions de ressources, de mérite et de motivation.

En application de l’arrêté du 5 août 2021 relatif au régime des bourses Talents, ne peuvent être retenus que les candidats dont les ressources et charges familiales ne dépassent pas les plafonds fixés chaque année par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour obtenir la bourse de l’enseignement supérieur.

Pour les demandes de bourses Talents de droit commun, les candidats peuvent déposer leur dossier complet sur le site https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/bourses-talents-campagne-2023-2024

Vous avez jusqu’au 15 septembre 2023 à 23h59, pour faire votre demande de bourses Talents.

Pour plus d’informations :

https://www.fonction-publique.gouv.fr/devenir-agent-public/les-bourses-talents

ou par e-mail au service instructeur : sgc-pfrh@mayotte.gouv.fr