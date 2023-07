Mzuri Sana, un des nombreux joyaux de Marcel Rinaldy, fête ses 4 ans

Quatre bougies, c’est à la fois peu et à la fois quatre unités à rajouter à toutes celles qui composent le groupe 3M, dont l’entreprise phare Madora, installée à Mayotte depuis 20 ans. Suivront Celio, Adopt’, Jennyfer, Maya Lingerie, Case For You, le salon de coiffure Ebena et donc, la bijouterie Mzuri Sana en 2019. En dépit des difficultés propres à Mayotte, délinquance, pouvoir d’achat, ou plus internationales, vague Covid, Marcel Rinaldy tisse sa toile. Un peu comme les fils d’or de ses créations sorties de ses ateliers sur place. « Pour les 4 ans de l’enseigne Mzuri Sana, nous fêtons la rénovation de nos ateliers grâce aux fonds européens. Ce sont désormais les plus modernes de l’océan Indien », se félicite le PDG.

Pour l’occasion, un espace aux couleurs doré-blanc-noir était aménagé dans la galerie marchande de Jumbo, autour d’un cocktail et d’une animation par un DJ. Avec des décibels qui se frayaient un chemin jusque dans les rayons, impossible pour les clients du supermarché de manquer l’événement.

Une rose “unique au monde”

Au milieu des bijoux traditionnels, la vitrine du fond expose les créations de Mzuri Sana : « Nous faisons en quelques heures ce que d’autres mettent des journées à produire. Les découpes se font au laser et les fils d’or tissés avec des thématiques particulières ». Les modèles qui nous sont présentés reproduisent des motifs de tapis de prière, « nous travaillons aussi sur commande de particuliers ». Quatre artisans ont été formés pour l’occasion et travaillent à l’abri des regards.

4, c’est aussi les chiffre des unités de la rose que nous présente le chef d’entreprise, « une vraie rose a été recouverte d’or 24 carats pour cet anniversaire », une rose en or pur donc. Nous apprendrons d’une spécialiste sur place, que l’or 18 carats contient 75% d’or pur et 25% d’alliage, et le 14 carats, 58,3% d’or pur, le carat d’or étant l’unité de mesure de la pureté du métal précieux, c’est à dire le pourcentage d’or pur contenu dans un bijou.

Après avoir participé à un jeu concours avec en premier prix un week-end pour deux personnes à Antsanitia, c’est un aréopage d’invités en blanc et or qui aidait Marcel Rinaldy à souffler les 4 bougies de ses dernières créations, et à se partager un gâteau coupé par miss Bwadra.

A.P-L.