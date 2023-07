Le Conseil départemental veut favoriser la pratique du sport pour la santé

« À Mayotte, plus d’une femme sur deux est en surpoids de 30 ans à 69 ans. Plus l’âge augmente plus le l’obésité augmente. Vingt pourcents des hommes sont également en surpoids. L’inégalité sociale ne favorise pas non plus l’accès à la pratique d’activité régulière notamment au sein de structures accueillant les porteurs d’handicap et les établissements scolaires élémentaires. L’obésité infantile commence à prendre place », a ainsi rappelé dans son discours d’introduction, Zouhourya Mouayad Ben, vice-présidente du Conseil Départemental en charge de la culture et du sport.

La pratique sportive, un enjeu de santé publique

Le sport santé bien-être est une cause mondiale et il correspond aux activités physiques visant à améliorer ou maintenir son état de santé. Son objectif premier est de lutter contre la sédentarité en invitant le plus grand nombre à la pratique d’une activité physique régulière. Il vise ainsi en priorité les publics en surpoids et les personnes atteintes d’une affection de longue durée. Néanmoins il convient de sensibiliser dès le plus jeune âge.

Pour Yasmina Mihidjay, éducatrice sportive à la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), le sport tient une place importante dans notre société puisque, « Il recouvre des enjeux à la fois politiques, sociaux, économiques et écologiques. Il est donc primordial d’informer et de sensibiliser la population mahoraise et notamment les jeunes qui sont l’avenir de demain », a-t-elle insisté.

Pour mener un bien cette conférence-débat plusieurs représentants d’organismes sportifs étaient invités comme le Comité Régional Olympique et Sportif (Cros) de Mayotte, l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), L’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique (Ufolep), … ainsi que plusieurs éducateurs sportifs. Le but étant de mener une réflexion commune sur les actions de sensibilisation à mener auprès de la population et plus particulièrement en accompagnant la jeunesse du territoire vers un épanouissement personnel. « Il faut rendre les citoyens responsables, conscients des enjeux de société. Chaque individu est concerné. Aussi, le Conseil départemental veut se mobiliser, à travers la direction de la jeunesse et de sports, dans l’intérêt supérieur des jeunes en menant des actions sur le terrain pour lutter contre la délinquance juvénile et le sentiment d’insécurité, car le sport est le meilleur moyen d’insertion dans la société. Il faut donc inciter les gens à la pratique d’une activité physique régulière », a martelé Zouhourya Mouayad Ben.

Le Conseil départemental veut ainsi mener une politique volontariste pour le développement du territoire en investissant financièrement dans des infrastructures sportives mais aussi humainement en formant des éducateurs. « Il s’agit d’identifier la demande et de mettre en place ensuite les orientations, les actions et les moyens », a précisé la vice-présidente en charge de la culture et du sport.

Réfléchir sur les actions de sensibilisation à mettre en place

Le projet du département est de mettre en place une orientation stratégique de santé publique et de promouvoir l’activité physique et sportive en faisant prendre conscience aux différents acteurs, associations, éducateurs, … les enjeux et agir avant qu’il ne soit trop tard. « Le but de cette réunion est aussi de réfléchir sur les actions futures en mettant en commun les nouvelles idées et d’imaginer quelque chose de complémentaire », a expliqué Abdoul-Karime Bamana, Directeur de la cohésion sociale jeunesse et sports au sein du département. Il faut renforcer les partenariats, accompagner les éducateurs et les différents acteurs dans leurs actions pour les opérations de terrain afin d’être efficace ensemble », a-t-il complété.

L’Éducation nationale préconise de faire 1h30 de sport par semaine et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de faire 10.000 pas par jour, pour rester en bonne santé. Ce serait selon l’organisation, « Le minimum d’activité requise pour se maintenir en forme, préserver sa santé et maîtriser son poids ».

Aussi, par quels moyens et par quelles actions les différentes structures accueillants le public porteurs d’handicaps, et les établissements scolaires élémentaires peuvent-ils mettre en place des activités physiques d’une manière régulière ? Comment favoriser l’inclusion sociale et le bien-être par la pratique d’activité physique ?

Autant de questions auxquelles ont essayé de répondre les différents acteurs et partenaires durant toute la matinée, à l’image du Cros de Mayotte qui propose des formations de sensibilisation à destination des éducateurs sportifs, des animateurs, des bénévoles et des membres d’associations afin de travailler notamment auprès des enfants et des adultes sur l’hygiène alimentaire par exemple. Il propose aussi des échanges avec des spécialistes de la santé concernant les maladies chroniques mais également des actions de terrain en intervenant dans les écoles et les lycées. « L’objectif étant de sensibiliser un maximum de personnes au sport santé et à ses bienfaits », a expliqué Manon Darcel-Droguet, Cheffe de service Sport Santé et Bien-Être au sein du CROS Mayotte.

B.J.