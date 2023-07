La Mission locale de Mayotte unifie ses forces 

À l’image de la zone Caraïbes qui a unifié ses antennes de Guyane, de Saint-Martin, de Guadeloupe et de Martinique en novembre 2022 dernier, sous l’égide de l’ARML Antilles-Guyanes, notre Mission locale de Mayotte va donc siéger, en l’entité de sa présidente, Farianti M’Dallah, au bureau exécutif océan Indien offrant ainsi son expertise au travers d’une mutualisation des compétences avec ses homologues réunionnais. Une saine complémentarité offerte, en plus d’une pleine et légitime autonomie propre à chaque structure, au regard des respectifs tissus socio-économiques.

Comptabilisant 440 antennes à travers l’Hexagone et les Outre-mer, le réseau des missions locales de France s’articule donc en ramifications régionales, le tout piloté par la maison mère qu’est l’Union nationale des missions locales (UNML), basée à Paris.