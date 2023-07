Bandrélé et son charme balnéaire re-dévoilé

Soleil couchant mettant en douce lumière la dense et basse canopée de cette forêt de mangroves réhabilitée, donnant accès naturellement labyrinthique et sécurisé au lagon, en cette partie de la baie de Bandrélé. La palette de notre hiver austral vient teinter de ses chaudes couleurs pastel ce lieu intergénérationnel déjà incroyablement plein de vie. Alors que les jeunes dépensent leur énergie vitale sur l’aire de jeux qui leur est dédiée, leurs ainés s’adonnent avec passion à des parties de pétanques, un peu plus loin, pendant que les plus anciens, assis sur des bancs aménagés, échangent et scrutent le spectacle qui leur est offert. La scène relève limite d’une carte postale et pourtant ce miracle est bien réel et plutôt réussi pour un 1er jet de réaménagement du front de mer, il faut le reconnaitre. Car oui, aussi fou soit-il à croire, surtout en notre insulaire petit territoire, c’est qu’au final, en dehors des plages, rien n’était réellement fait jusqu’à lors pour profiter de la vue mer pédestrement-parlant. Fort heureusement, les choses tendent enfin à évoluer à travers notre département et la commune émérite précitée semble bien lancée pour valoriser une grande partie de ses 17km de littoral.

Un projet plurilatéral auquel on croit…

Et ce, jusqu’en hautes sphères étatiques, comme le souligne dans son discours d’ouverture Maxime Ahrweiller Adoussou, secrétaire générale pour les affaires régionales, saluant Ali Moussa Moussa Ben, ayant gagné sa réputation, auprès du Gouvernement, de maire menant à bien et allant jusqu’au bout de ses projets : « C’est le ministre des Outre-Mer qui avait choisi à titre personnel ce projet dans le cadre du Fonds exceptionnel d’investissement (FEI). Il l’a soutenu par deux fois en 2020 et 2021 pour un soutien total de l’État de près d’1,3 millions d’euros et nous sommes très satisfaits de voir ces réalisations ». Une satisfaction pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants et l’approche du vivre ensemble cela va de soi, aussi portée sur le volet environnemental, sachant les mise en valeur et préservation de la mangrove; indispensable écosystème, offrant barrière naturelle contre les phénomènes de montées des eaux, d’inondations et de recul du trait de côte, touchant la quasi intégralité de nos communes côtières.

Et ça n’est que le début

Dans ce souhait d’embellir le cadre de vie de la commune, en plus de lui offrir davantage d’équipement et de sécurisation, de par la facilité d’accès aménagée ainsi que de systèmes d’éclairage mis en place, le maire de Bandrélé et président de la Communauté des communes du Sud, soutenu par le plein investissement de ses équipes, souhaitent poursuivre cette valorisation territoriale, portée direction sud, notamment au niveau de la traversée de la rivière (Mro oua Dagoni), en plus d’une réappropriation complète du quartier insalubre de Gnambotiti.

Quartier qui avait bénéficié, l’année passée, d’une opération de démolition dans la cadre de la loi Elan. Car ce projet global d’aménagement faisait déjà partie des aspirations de la municipalité et ce, depuis bien longtemps et l’occupation malheureusement illégale n’a guère plaidé en une réactivé et mise en place concrète de tout cela. C’est ainsi que le second volet, déjà armé de subventions préfectorales — s’élevant à 500 000 euros — et d’études établies, devrait enclencher ses travaux, dès cette fin d’année. En plus de la construction d’une passerelle piétonnière, d’un aménagement paysager et de terrains officiellement dédiés à la pétanque, se construira également un petit plateau sportif polyvalent (projet lauréat financé par l’Agence nationale du Sport à hauteur de 800 000 euros). Plus au sud, le quartier de l’Éco-musée du sel, dans le cadre d’un projet estampillé aussi CCSud, bénéficiera également d’infrastructures plus modernisées, comportant espaces sanitaires et parking d’accueil et se verra connecté avec le collège de Bandrélé, offrant par la même occasion la création d’une zone de détente relevant d’un jardin botanique urbain. Un beau programme qui aspire à sa pleine concrétisation, avant le calendrier de fin de mandat, objectif Bandrélé 2026-2027.

C’est dans cette joyeuse cacophonie, mêlant rires d’enfants, chants soufis, claquement de boules de pétanques et discussions animées entre cocos et bacocos que nous prenons congés, observant les officiels convives apprécier les beauté et riche émulation du lieu, laissant au final entrapercevoir (avec un peu plus de légitime modernité) ce qu’était la riche simplicité du Mayotte d’avant que nous sommes heureux de retrouver. Que ces superbes initiatives donnent matière et idées à d’autres municipalités et continuent de fleurir à travers tout notre département.

MLG