Émeutes en banlieue : départ de la CRS 8 pour la métropole

A la suite de la mort de Nahel à Nanterre (Haut-de-Seine), des scènes de pillages et de violences urbaines se répète chaque nuit, dans de nombreuses villes de France.

Pour tenter de les contenir, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin a annoncé le rapatriement de la CRS 8 depuis Mayotte, elle sera déployée à Lyon. Cette unité qu’il a lui même créée en juillet 2021 dans l’objectif d’ « une grande rapidité d’intervention ». Elle était mobilisée à Mayotte depuis avril dernier dans le cadre de l’opération Wuambushu.

Le préfet de Mayotte adresse « tous ses remerciements aux policiers de la CRS 8 pour leur action au bénéfice de Mayotte et de ses habitants, pour leur engagement sans faille et leur contribution à l’apaisement de la situation sociale dans le département », et leur témoigne « son soutien indéfectible ».

au regard de l’ampleur des actes de violence en métropole, ils étaient à craindre que des forces de l’ordre quittent Mayotte en renfort.

« Ce départ n’altère en rien les capacités d’intervention des forces de sécurité intérieure pour qui la sécurité des Mahorais et des Mahoraises reste la priorité absolue », assure le préfet, Thierry Suquet.