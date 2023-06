Surveillance citoyenne autour de la place Zakia Madi

Les passants et les enfants friands des des équipements du parc mis à leur disposition, devraient retrouver la sérénité d’antan sur la place de l’ancien marché, rebaptisée Zakia Madi, la semaine prochaine. Un dispositif y sera déployé.

Les residents se plaignait d’individus alcoolisés, au comportement agressif, à tel point que plus personne n’osait s’y risquer. Des troubles à l’ordre public étaient également signalés quartier Boboka

Un signalement ayant été fait auprès de la mairie, une réunion a été organisé mercredi par le capitaine Chamassi, directeur de la prévention et de la sécurité urbaine de la commune de Mamoudzou, qui a installé à Comité, de médiation, des sages et de prévention de la délinquance, ainsi que le dispositif parents relais, « gilets jaunes », dans le quartier de Boboka.

L’objectif est de sécuriser les écoles primaires d’accompagner les élèves, les personnes âgées, et tous les piétons, l’heure de la traversée des voies, d’effectuer une ronde de surveillance des ruelles du quartier de Boboka et du parc ZAKA MADI, d’assurer le nettoyage du parc, la sensibilisation des ramassage des canettes de bières et de faire en sorte qu’aucune personne de vienne perturber les lieux.

La surveillance du parc est assurée par la présence des parents et des enfants, et l’école du civisme Frédéric D’Achery, créé par le capitaine Chamassi, sera mise en place, ainsi que l’école des parents le soir.

En outre, une surveillance rapprochée sera effectuée sur le ponton, près des arrivées des barges, pour interdire toute baignade aux enfants.