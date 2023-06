Pénurie d’eau : élargissement de la plage horaire des coupures

Le niveau de remplissage des retenues collinaires et des nappes phréatiques est exceptionnellement bas. Le système de tours d’eau nocturnes mis en place depuis plusieurs mois doit permettre d’économiser la ressource en eau jusqu’à la saison des pluies. Si les premières coupures ont permis des économies importantes, le 4ᵉ tour mis en place le 12 juin dernier n’a pas atteint ses objectifs. La diminution du niveau des retenues s’accélère malgré les mesures prises : la retenue de Combani est remplie à 43 % et celle de Dzoumogné à 22 %, contre respectivement 47 % et 27 % avant la 4ᵉ coupure. Le Comité de suivi de la ressource en eau s’est réuni pour redéfinir le fonctionnement des tours d’eau. Plusieurs actions doivent permettre d’atteindre les objectifs d’économie fixés et de préserver autant que possible les réserves des retenues collinaires.

Aussi, les quatre tours d’eau nocturnes sont aménagés comme suit à compter du lundi 3 juillet 2023 :

– La plage horaire de coupure de 17 h à 7 h ne permet pas de réduire suffisamment les pics de consommation du soir et du matin. En conséquence, les tours d’eau sont étendus : la coupure interviendra à 16 h et la réouverture aura lieu à 8 h.

– La répartition des tours d’eau par commune ne permet pas d’équilibrer la distribution et la production d’eau sur le territoire. Le nouveau programme des tours d’eau suit donc un découpage par zones. Certains villages seront ainsi coupés sur un jour différent du reste de leurs communes

La mise en place annoncée d’un 5ᵉ tour nocturne début juillet dépendra de l’efficacité de ces ajustements. Si les tours d’eau nocturnes n’atteignaient pas leurs objectifs, des mesures plus contraignantes devraient être rapidement mises en œuvre. Ces évolutions doivent permettre de redonner de l’efficacité aux tours d’eau nocturnes, qui permettent de préserver la vie sociale, éducative et économique du département

Le Préfet et les membres du Comité de suivi de la ressource en eau appellent à la participation de chacun à cet effort collectif. L’eau doit être préservée, chaque goutte compte.