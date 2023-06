Le GEPOMAY va gérer deux sites naturels du Conservatoire du littoral

Le GEPOMAY intervient déjà sur ces sites, notamment dans le cadre du Plan National d’Action (PNA) en faveur du Crabier blanc et du LIFE BIODIV’OM depuis plusieurs années.

Aussi La signature de ces deux conventions vise plusieurs objectifs. D’une part, protéger les habitats de nombreuses espèces mahoraises en permettant au GEPOMAY d’avoir la gestion de plus de 15 ha d’arrière-mangrove de la Baie de Bouéni, comprenant une partie de forêt d’arrière-mangrove et de prairies humides entre Miréréni et Malamani et une prairie humide à Poroan. D’autre part, de déléguer la gestion du lac Karihani au GEPOMAY en lien avec le Conseil départemental.

Le programme de la journée s’est poursuivi avec l’inauguration de l’observatoire du lac Karihani nouvellement réhabilité par le Conservatoire et d’un panneau pédagogique, conçu par le GEPOMAY dans le cadre du Life BIODIV’OM, présentant le site et les espèces animales observables.

Ce partenariat permet à l’association de renforcer ses moyens techniques et humains pour continuer à agir concrètement à la protection des sites naturels de Mayotte.