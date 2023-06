L’agenda loisirs du week-end : des soirées ambiancées, de la rando, des spectacles, un festival et du cinéma

Vendredi 30 juin

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

– De 19h à 23h : Soirée KIZOMBA SUCRÉ SUMMER VIBES

On accueille les vacances à bras ouverts. Venez découvrir le Mermoz au-dessus de l’Hôtel Caribou Mayotte, un cadre chaleureux, accueillant, classe et sécurisé. Découvrez et déguster, leurs tapas, leurs cartes et leurs cocktails. Réservations fortement conseillées (06 39 61 14 20)

Le programme : Ouverture du MERMOZ : à partir de 18h ; Soirée dansante kizomba à partir de 19h avec des DJ en mix live, DJ Maestro – DJ Art – DJ MC – DJ Sponky

– A partir de 20h : Soirée concert – Le Voulé, 24 rue du stade de Cavani, Mamoudzou

Retour aux sources ! On a le plaisir d’accueillir un artiste local incontournable, le Défenseur de la musique Mahoraise ! On vous retrouve pour une soirée MGODRO ROOTS avec Latheral Mayotte. PAF 10€ – Bar et Restauration sur place

Infos / Réservation au 02 69 61 46 08

– A partir de 22h : Concert live de Ngongo Junior/ Musique africaine – La Forge à Tsingoni

Infos : 06 56 77 39 45

Samedi 1er juillet

– A partir de 7h : Les balades sensibles – Découverte du littoral : lloni vers Hajangoua. Rendez-vous plage d’Iloni à partir de 7h. Parcours : 5km

Rejoignez-nous lors de nos Balades Sensibles pour une exploration immersive de notre paysage local. Nous découvrirons les merveilles naturelles et les caractéristiques uniques qui façonnent notre environnement. Cette expérience sera également l’occasion idéale de recueillir votre sentiment et vos avis sur l’évolution du paysage. Venez partager vos idées, vos préoccupations et vos aspirations avec nous ! N’oubliez pas de réserver vos places à l’avance, pour les Balades Sensibles, car elles sont limitées. Vous pouvez scanner le QR-code ou vous inscrire directement via ce formulaire

– De 9h30 à 16h30 : FÊTE DE FIN D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE

La Caisse des écoles de Dembéni organise une fête de fin d’activité périscolaire le samedi 01 juillet 2023. MPT de Dembéni. Au programme de la journée plusieurs présentations artistiques (danse, théâtre, sketch, poème).

.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 17h à 1h : COCO SOIREE 80’S DES GRANDES VACANCES à Hamjago (Coco beach Hamjago, 4 rue du stade)

Venez nombreux, vêtus des plus belles fringues et coiffures des années 80… DJ Chris nous animera ce Dancefloor, précédé de quelques groupes live en début de soirée!

Début : 17h – 19h APERO SUNSET et CONCERT LIVE/ DJ de 19h-1h : SOIRÉE DANSANTE 80’S. Restauration : Planches Tapas de 17h à 21h – Info et Réservation :06 39 99 40 37 / 06 92 76 59 93

– De 18h à 22h30 : Dans le cadre de « l’été culturel », le pôle culturel de Chirongui propose une soirée danse salsa avec DJ FIo + Swalthi Cordanse, sur la petite scène de la terrasse du Pôle Culturel. Entrée libre

Le Pôle Culturel de Chirongui lance la 2ème Édition du dispositif “été culturel” au Pôle Culturel de Chirongui, pendant tout le mois de juillet retrouvez le dispositif “été culturel 2023”, le rendez-vous culturel à ne pas manquer pour ceux qui passent leurs vacances à Mayotte.

En partenariat avec la DAC Mayotte, vous retrouverez des activités durant tout le mois de juillet, au programme : des stages, des ateliers, des animations, des concerts, des spectacles, au total plus de 15 événements totalement gratuits, ouverts à tous pour petits et grands.

ATTENTION : certains stages de pratique, ateliers et animations sont sur inscription, les spectacles et concerts dans la grande salle sont sur réservation.

Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : communication-poleculturel@chirongui.yt, au 0639.72.25.67 ou à l’accueil du Pôle Culturel de Chirongui

– A partir de 20h : Après le Bal vient le Club Poussière ! Retour à Tsararano pour retourner le Makwé ! Même formule en plus excitée, de l’Afrobeat au Dancehall…

LINE UP : Dj Madys / / Dj Stickee / / Dj Simon / / Luminh

STANDS : L’équipe de Sixbarbershop sera de la party pour les dernières retouches de soirée (coupes, barbes et autres rafraîchissements). Plusieurs artistes seront là pour exposer peintures, dessins et photos.

INFOS : Tsararano au Makwé – 10euros (préventes appréciées ) / Restauration sur place – Site sécurisé

– 20h : L’équipe Hippocampus vous convie à la salle auditorium du CUFR de Dembéni.

En première partie (20min), découvrez la création La voie des âmes de la compagnie Cie Soazara. Ce spectacle mêlant textes, sons, arts visuels aborde de manière novatrice et captivante divers thématiques de l’archipl des Comores et de l’île de Mayotte. Le jeune auteur Nadjim Mchangama a publié récemment son premier recueil de poésie : “Amère” soutenu par les éditions Project’îles et l’artiste Jean-Luc Raharimanana. Ce jeune talent est accompagné par Natcho Ortega sur scène, compositeur de musique expérimentale basé à Mayotte.

En deuxième partie (45 mn) : Le corps de Jésus. Cette création questionne les thématiques culturelles, les traditions et les religions à Mayotte, à partir d’un corpus de textes et de danse, dans un mise en dialogue entre texte et corps abordant la transformation sociale, l’oubli, l’histoire complexe de Mayotte et l’interculturalité qui la caractérise. Pour l’auteur Hamza Lenoir, cette île est façonnée par plusieurs forces extérieures prenant alors une forme scénique et chorégraphique impliquant différents regards : traditionnels, culturels, rituels et religieux.

INFORMATIONS : pas de restauration sur place, pas de machine à carte bleue

Tarifs : Gratuit pour les moins de 10 ans ; 5 euros adhérents ; 10euros non adhérents ; Adhésion à l’année : 15€

Dimanche 2 juillet

– De 8h à 17h30 : La première édition du festival Matsingo à la MJC et sur le plateau de Combani.

Organisé conjointement par l’association des ambitieux et la Régie de Territoire de Tsingoni ce festival a pour vocation de mettre en avant les différentes cultures et traditions de Mayotte. En invitant les institutions de proximités et les associations locales à participer à cette journée, l’association des ambitieux et la Régie de Territoire de Tsingoni souhaitent apporter la culture au cœur des quartiers pour en faire bénéficier l’ensemble de la population. Ce sont les thématiques de la solidarité, de la tolérance, de la paix et du mieux vivre ensemble qui seront célébrées lors de ce festival.

Des spectacles de danse, de musiques traditionnelles et contemporaines, de théâtre, des expositions d’art, des stands culinaires et d’artisanat, des ateliers autour du livre et des jeux traditionnels seront organisés durant cette journée afin de valoriser et de promouvoir la culture et le patrimoine de Mayotte ainsi que les travaux réalisés dans le cadre des différents projets artistiques mis en place sur la commune.

– De 9h30 à 15h : Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani exploitation Agricole Malavounie Mahoraise Combani.

De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle, Atelier tressage (feuilles de coco confection de Paniers). Café cannelle, Jus – Repas du midi, Dessert – Visite de l’exploitation. Vente de produits sur place.

Tarif : 45 € adulte ; 25€ Enfant ; moins de 6 ans Gratuit

Réservation Uniquement par téléphone : Aurore 06.39.67.29.73 – Fouadi 06.39.04.81.41

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 1er juillet à 10h : Ruby, l’ado Kraken

13h : The Flash

15h30 : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

19h : Transformers : Rise Of The Beasts

Dimanche 2 juillet à 10h : Élémentaire

13h : Ruby, l’ado Kraken

16h : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

19h : 38°5 quai des orfèvres

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 1er juillet à 11h : Elémentaire

14h : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

17h : Transformers : Rise Of The Beasts

20h : Carmen (VO)

Dimanche 2 juillet à 11h : Les grandes vacances de cowboy et indien

14h : Elémentaire

17h : Indiana Jones et le Cadran de la Destinée

20h : La Maleta

Billetterie