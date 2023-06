Au 1er juillet 2023, augmentation des prix à la pompe, baisse du gaz

Les prix des carburants fluctuent d’une semaine à l’autre, et donc d’un mois à l’autre en fonction des conflits internationaux et des décisions des pays producteurs.

Comme le prévoit la réglementation, le Préfet fixe mensuellement les prix maximums des produits pétroliers suivants : Supercarburant sans plomb, Gazole routier et maritime, Mélange détaxé, Pétrole lampant, Gaz de pétrole liquéfié.

Ces prix maximums (toutes taxes comprises) prennent en compte les coûts supportés par les entreprises et la rémunération des capitaux ou, le cas échéant, de leur marge commerciale et en ajoutant les différentes taxes applicables, notamment la fiscalité indirecte locale, dont les taux et tarifs sont déterminés par le Conseil départemental et dont les recettes contribuent aux financements des collectivités locales.

Pour le mois de juillet 2023, les prix de l’ensemble des produits pétroliers enregistrent une hausse. Les prix à la pompe augmentent respectivement de 4 centimes pour l’essence, et de 3 centimes pour le gazole. En ce qui concerne la bouteille de gaz de 12 kg, le prix baisse de 1 euro en raison de la baisse du cours du butane au mois de juin (- 20,72 %). Ainsi, le prix s’établit à 23,50 €. Pour rappel, le prix de la bouteille de gaz n’avait pas été sous la barre des 24,00 € depuis le mois de juillet 2021.