Les artisans de Made in Mayotte de retour dans le hall du comité du Tourisme

Vous êtes à la recherche d’idées cadeaux avant les grands départs en vacances, pour offrir à vos proches, un collègue de travail, une promotion ou une réussite au baccalauréat à fêter ? De la famille en séjour touristique sur notre belle île de Mayotte ? L’association Made in Mayotte vous propose une exposition artisanale de produits fait-main à Mayotte.

A retrouver dans le hall du Comité du Tourisme (AaDTM) à Mamoudzou, sur la place de la République, du 5 au 22 juillet.

L’association Made in Mayotte vous présente l’invité d’honneur : l’entreprise artisanale DicieDayeur. “Nous avons souhaité mettre son savoir-faire en avant,illustrant ce beau métier de styliste-couturier. Tout au long de l’exposition, vous pourrez la retrouver à l’entrée de l’AaDTM,en compagnie de ses machines à coudre. Elle va animer des ateliers coutures

Les ateliers se tiendront du 5 au 22 juillet au prix de 25 euros, tout le matériel est pris en charge : machine, tissus, etc. Du lundi au vendredi, pendant 1h30 sur un horaire de votre choix, 9h-10h30 / 11h-12h30 /14h-15h30, vous pourrez confectionner un sac totebag, gant de toilette, lingette lavable , jupe, etc. Le samedi de 9h à 15h, gratuit pour les enfants et jeune de 10 à 17 ans . Durée : 30minutes par personne. Modalités : inscription en messagerie privée ou par SMS 0639717481/ page facebook Confection Made in Mayotte, en indiquant votre nom et numéro de téléphone ainsi que la date. “Repartez avec vos chefs d’œuvres !”

D’autres artisans seront présents sur des objets et confections artisanaux.

“Nous remercions nos partenaires officiels : L’AaDTM qui continue de nous encourager à développer nos activités, le Conseil Départemental de Mayotte qui nous offre la possibilité d’exposer nos créations dans un lieu lumineux et sécurisé dans une salle de 100m2 en plein cœur de la capitale et la Ville de Mamoudzou.Grand merci aux partenaires médias, qui couvrent à chaque édition nos évènements, Mayotte la1ère, Kwési TV, Le Journal de Mayotte, et le groupe somapresse Mayotte hebdo et Flash info.”