Attention aux risques sanitaires liés au manque d’eau !

Cette potentielle rupture d’approvisionnement en eau expose la population à des risques sanitaires. « Notamment au recours à une eau impropre, à la consommation lors de la remise en eau ou à des eaux de surface contaminées ; à une hydratation insuffisante ; à la baisse du niveau d’hygiène de base comme le lavage des mains ; à un défaut d’assainissement ; ou encore à des réservoirs de stockage d’eau impropres à l’alimentation ou susceptibles de constituer des gites larvaires pour les vecteurs d’arboviroses », indique Santé publique France Mayotte. Tous ces risques représentent une menace sanitaire importante pour la population mahoraise.

Aussi comme le rappelle l’agence nationale de santé publique, « l’absence d’eau pourrait générer des flambées épidémiques avec des infections de gastro intestinales et maladies hydriques endémiques à Mayotte telles que la fièvre typhoïde ou les hépatites A et pour lesquelles des foyers de contamination sont détectés régulièrement sur le territoire ».

Une surveillance des indicateurs renforcée

Pour éviter ces risques, un dispositif de surveillance a été mis en place à partir des résumés de passages aux urgences du CHM ; par la surveillance de la mortalité toutes causes ainsi que des pathogènes (en collaboration avec le laboratoire du CHM). De plus, les résultats des prélèvements gastro entériques sont intégrés à la surveillance renforcée afin de pouvoir caractériser d’éventuels pathogènes dans le cas de l’identification d’une épidémie. Les infirmeries des collèges et lycées sont également en alerte et sont en lien avec le rectorat. Une surveillance dans les infirmeries des collèges et lycées a ainsi été mise en place en semaine 20. En raison des vacances scolaires, cette surveillance va être mise en pause et sera réactivée à la rentrée scolaire.

Le but de ce dispositif de surveillance est ainsi de suivre les tendances dans la survenue de symptomatologies gastro intestinales et cutanées dans la population infantile scolarisée de Mayotte.

Il est conseillé aux usagers lors de la remise en eau de veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement ; de laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire) et de faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.

La population est ainsi appelée à la plus grande vigilance car les récentes mesures annoncées par le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer concernant cette crise de l’eau ne prendront pas effet tout de suite. En effet, il faudra attendre le 15 juillet pour le blocage du prix de l’eau en bouteille et au moins deux semaines de plus pour voir arriver deux osmoseurs de 500 et 700m3.