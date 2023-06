Agressions d’automobilistes ce lundi matin à Vahibé

Comme en écho à l’annonce du ministre Gérald Darmanin de prolongement de l’opération Wuambushu, plusieurs faits de délinquance sont à déplorer.

C’était au moment où le trafic est encore dense à 7h15 ce lundi matin, en plein jour, que des automobilistes ont été surpris par des troncs d’arbre glissés sur la route au niveau de Vahibé. “L’un plus grand, d’environ 16 ans, tirait les troncs d’arbre sur la route, pendant que des plus jeunes tapaient sur les véhicules avec de gros cailloux”, explique un des automobilistes qui nous a contacté. Le film de protection appliqué sur ses vitres a évité que celles-ci s’éparpillent et le blessent. “Je me suis arrêté un peu plus loin pour appeler la police, d’autres automobilistes derrière se sont arrêtés pour les faire fuir.”

Par ailleurs, sur sa page Facebook, la police relate avoir interpellé l’un des auteurs de l’agression d’un passant sur le pont Nazou de Mtsapere. “Ils lui jetaient des cailloux, l’immobilisaient et l’un d’entre eux lui dérobait sous la menace ses chaussures”. Blessée légèrement, la victime déposait plainte. Le voleur était identifié, interpellé et conduit devant les enquêteurs de la police judiciaire. Placé en garde à vue, il reconnaissait les faits.

Deux vols à l’étalage était également dénoncés. L’un par le Douka Be de Tsoundzou 2, un individu ayant franchi les caisse sans payer ses achats. “Alors qu’il était intercepté par les vigiles, le mis en cause les menaçait de mort. Il était interpellé et placé en garde à vue.En situation irrégulière, il faisait l’objet d’une procédure de reconduite à la frontière.” L’autre par un groupe de trois jeunes filles qui dérobaient des vêtements et des produits d’hygiène dans quatre boutiques de la galerie du centre commercial Carrefour aux Hauts Vallons. “Elles étaient remarquées par les agents de sécurité qui mettaient fin à leur manège. Étaient trouvés sur elles les antivols arrachés aux vêtements dérobés et l’ensemble du butin. Interpellées et placées en garde à vue, elles reconnaissaient les faits.”