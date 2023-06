Le premier plateau sport bien-être pour les personnes de 7 à 77 ans

« La pratique du sport vaut certains médicaments, rappelle Bruno Bonnefoy, directeur de la MGEN de Mayotte. Les bienfaits du sport sur la santé sont connus. Certaines études montrent que pour 1 euro dépensé en prévention cela équivaut à 3 euros en soins. La MGEN étant un acteur de santé, c’est pour cela que nous avons proposé ce projet à la commune de Mtsangamouji », explique Bruno Bonnefoy.

Il n’aura pas fallu longtemps pour que les deux parties tombent d’accord puisque le projet a seulement mis six mois pour se réaliser. « Certaines communes ne disposaient pas de foncier, il était donc difficile de mettre en place un plateau d’air fit. Mtsangamouji a tout de suite dit oui, il ont mis à disposition du foncier et ont coulé la dalle, nous avons financé l’achat de matériel qui s’élève à 30.000 euros », indique le directeur de la MGEN de Mayotte . Par ce financement, la MGEN entend développer la pratique du sport dans l’île et de sensibiliser sur ses bienfaits. Aussi, le partenariat n’aurait pu se faire sans la mise à disposition d’un coach sportif. « C’était le deal avec la mairie, raconte le directeur. Il faut qu’un encadrant soit présent régulièrement pour que les personnes âgées de 7 à 77 ans puissent exploiter correctement ces appareils ».

Développer le sport pour lutter contre la délinqance

« Un jeune sage est un jeune fatigué, explique en souriant Saïd Valdo Ahamada Combo, 3e adjoint en charge du sport, des associations et de la jeunesse à la mairie de Mstangamouji. Il vaut mieux que les jeunes se défoulent par le sport ». Aussi, quand la MGEN a proposé à la commune de financer l’achat de matériel pour un plateau air fit, les élus ont répondu favorablement. « On a décidé de mettre l’accent sur le sport santé, intergénérationnel et ouvert aux jeunes, notamment dans les quartiers défavorisés. Développer les équipements sportifs fait partie de la politique de la Ville », soutient l’élu.

Ainsi, en plus des trois city stades, la commune à d’autres projets d’infrastructures sportives dans les mois à venir avec notamment l’inauguration d’un plateau couvert d’ici la fin de l’année, le démarrage des travaux du gymnase du Nord ou encore la transformation du terrain de foot en terrain synthétique. « Nous souhaitons ainsi faire beaucoup d’investissements en faveur de la jeunesse », résume Saïd Valdo Ahamada Combo.

B.J.