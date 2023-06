Alignement des heures d’éducation à la vie affective et sexuelle sur les standards nationaux

Vendredi dernier, le Recteur recevait les lauréats et les participants au prix d’Éloquence Égalité filles – garçons CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) qui s’était tenu un mois auparavant à Passamainty.

Pour rappel, l’Éducation nationale a déployé depuis plusieurs année une politique éducative en faveur de l’égalité à l’école. L’objectif de celle-ci étant la constitution et la transmission d’une culture de l’égalité et du respect mutuel. Tous les établissements de Mayotte proposent des actions de sensibilisation et de formation dédiées à cette thématique.

Jacques Mikulovic a remercié les jeunes pour la qualité de leurs prestations qu’il avait évoquées dans nos colonnes , ainsi que leurs encadrants et l’association HZW-CIDE organisatrice des débats jeunes 2023, sur le thème de l’égalité filles-garçons.