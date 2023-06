La Communauté d’Agglomération Dembéni Mamoudzou (CADEMA) s’est donc lancée dans la conquête et valorisation de ses paysages, à travers un outil spécifique, le Plan de paysage.

il s’agit d’appréhender l’évolution et la transformation des paysages en matière d’urbanisme, transports, infrastructures, énergies renouvelables et l’agriculture de manière prospective et en parallèle avec les politiques mises à l’œuvre sur le territoire.

Plusieurs balades sont proposées au grand public dans ce cadre.