« Notre ambition est de faire de Mamoudzou une ville propre »

Le plan propreté Mamoudzou 2030 est une ambition pour la Ville. Comme l’a rappelé le 1eradjoint, Dhinouraine M’Colo Mainty, c’est une des premières choses mises en place avec l’aménagement de la place de la République voulues par la nouvelle majorité élue en 2020. « La propreté urbaine est une cause communale, a-t-il affirmé. La municipalité est en train de faire ce travail car c’était une demande de la population ». Cette campagne a pour mission de faire connaitre les objectifs de ce plan à la population en l’impliquant dans cette future transition mais également en y incluant les institutions afin de créer les conditions nécessaires à la propreté. « Il faut améliorer l’efficience des services tout en sensibilisant les habitants dans tous les villages, en rendant les habitants acteurs de la propreté, indique le 1er adjoint. Pour cela nous allons mener des actions de salubrité en améliorant les collectes ».

Un plan de communication afin d’informer massivement le grand public

A travers la mise en place de ces actions, la mairie souhaite ainsi ancrer ses mesures au sein de la population de façon la plus large possible. Pour cela des spots seront diffusés à la radio et à la télévision, ainsi que sur les réseaux sociaux. Des tournées dans différents villages seront organisées jusqu’au 22 juillet. Un bus itinérant avec des haut-parleurs va circuler dans chaque coin du territoire pour informer la population. « Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas ! », déclare Dhinouraine M’Colo Mainty. Un concours inter-école avec l’aide des associations de villageois et de quartiers est également organisé afin d’impliquer les habitants. « Ils doivent prendre conscience du problème de salubrité sur notre territoire et adopter les bons gestes et comportements. Il s’agit ainsi de responsabiliser les citoyens en rappelant les bonnes pratiques et la réglementation en vigueur. Pour cela nous avons mis en place un slogan : « J’aime Mamoudzou Ville propre ».

En effet, les incivilités ont un coût pour les collectivités, à la fois social mais aussi économique, il convient donc d’informer et de sensibiliser l’ensemble des acteurs, à savoir les habitants en premier lieu, les associations, les institutions, les élèves et les étudiants et plus généralement la population mahoraise dans son ensemble. Les messages de sensibilisation qui vont être mis en œuvre ont donc pour but de faire changer les comportements en faisant prendre conscience des enjeux de salubrité sur notre territoire mais aussi de rappeler les sanctions. La tolérance zéro sera ainsi appliquée concernant les comportements négligents. « Des instructions vont être données à la police mais aussi aux agents de propreté, affirme Dhinouraine M’Colo Mainty, afin de faire comprendre à la population la nécessité de modifier nos comportements ».

Des actions vont être entreprises pour mener à bien le plan propreté

Un comité de pilotage a été mis en place avec les parties prenantes de ce projet. Ainsi, la Cadema, le Sidevam, l’ARS et les associations environnementales se réuniront régulièrement afin de faire un bilan des actions menées. La Cadema va ainsi procéder à des dotations de bacs individuels pour la population et installer des bornes à ordures enterrées. De plus, des collectes de déchets vont êtres organisées et généralisées dans les zones dites inaccessibles aux camions traditionnels. La municipalité a également créé, depuis le mois de mars, une brigade de l’environnement avec des agents assermentés qui feront de la prévention mais qui pourront verbaliser les gens en cas d’incivilité. Il vous en coûtera au minimum 38 euros si vous êtes pris en train de jeter un papier dans la rue par exemple. C’est plus qu’une amende pour un stationnement gênant à titre de comparaison. Des recrutements vont aussi être faits afin de renforcer la direction de la propreté. « On ne doit pas compter nos sous pour atteindre cet objectif », insiste Dhinouraine M’Colo Mainty. Des contrats de partenariats seront également menés avec plusieurs associations pour les opérations de sensibilisation et de nettoyage dans les villages. « Il faut donner envie à la population de travailler conjointement avec nous », poursuit-il. La mairie va également acquérir près de 300 corbeilles urbaines, dont 80 ont déjà été installées. Une convention sera par ailleurs signée avec Citéo afin que la Ville puisse bénéficier d’un accompagnement pour lutter contre l’insalubrité en acquérant des bacs à ordures. Enfin, la lutte contre la vente à la sauvette va être intensifiée car cela génère de nombreux déchets. Quant aux carcasses de voitures, « La municipalité va travailler avec des partenaires pour résoudre ce problème », assure le 1eradjoint.

Aussi, comme le souligne le maire de Mamoudzou, Ambdilwahedou Soumaila, « Les enjeux de propreté doivent guider notre action. Je préfère ne pas construire de routes et accentuer nos efforts sur la propreté. Cela prend beaucoup de temps pour changer les mentalités. Nous devons commencer aujourd’hui sinon dans dix ans la Ville sera jonchée de déchets. Notre ambition est de faire de Mamoudzou une ville propre. Il convient donc de changer de paradigme si l’on veut que notre ville devienne attractive, dynamique, ouverte sur le monde ».

L’édile a aussi indiqué qu’il souhaitait mettre en place un système de vidéo verbalisation afin de sanctionner les incivilités. « Je dois justement rencontrer le préfet pour évoquer ce sujet avec lui », indique-t-il. Le maire souhaite également demander aux imams de faire des prêches dans les mosquées en faveur de la propreté. Aussi même si l’accent va être davantage mis sur la sensibilisation et la prévention, la répression sera de mise en cas d’infraction et d’incivilités.

B.J.

Tournées de sensibilisation du 21 juin au 22 juillet : – le 24/06 à Kawéni ; – le 27/06 à Tsoundzou 2 ; – le 30/06 à Doujani ; – le 04/07 à Vahibé ; – le 08/07 aux Hauts Vallons ; – le 11/07 à Tsoundzou 1 ; – le 15/07 à Mstapéré ; – le 18/07 à Mgombani ; – le 22/07 à Passamainty