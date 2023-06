L’agenda loisirs du week-end : de la culture, des marchés paysans, de la rando, des concerts, la finale de la course de pneus et du cinéma

Vendredi 23 juin

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Transformers : Rise Of The Beasts

Samedi 24 juin

– De 7h à 17h : L’association OAIC en collaboration avec la commune de Mtsamboro organise un week-end culturel sur Hamjago samedi 24 et dimanche 25 juin 2023.

Vous êtes invités aux différentes festivités

– De 8h à 12h : Marché Paysan – Parc de Chiconi (en face de l’ancien CCAS). Désormais, tous les derniers samedis du mois, la Ville de Chiconi, en partenariat avec la Communauté de Communes du Centre-Ouest-3CO, vous propose un marché paysan avec l’Association des agriculteurs de Chiconi. Venez-vous ravitailler en produits frais & locaux !

– De 8h à 13h : La CCSUD et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour le marché agricole et d’artisanat du SUD ce samedi 24 juin 2023 de 08h00 à 13h00 à Mramadoudou, à côté du Gab.

– A partir de 9h : Les balades sensibles

Rejoignez-nous lors de nos Balades Sensibles pour une exploration immersive de notre paysage local. Nous découvrirons les merveilles naturelles et les caractéristiques uniques qui façonnent notre environnement. Cette expérience sera également l’occasion idéale de recueillir votre sentiment et vos avis sur l’évolution du paysage. Venez partager vos idées, vos préoccupations et vos aspirations avec nous !

Ces événements ont été soigneusement conçus pour favoriser la concertation et permettre à chacun de s’impliquer activement dans la construction de notre avenir paysager. Nous comptons sur votre participation et votre engagement pour garantir que nos paysages répondent aux besoins et aux aspirations de tous.

N’oubliez pas de réserver vos places à l’avance, pour les Balades Sensibles, car elles sont limitées. Vous pouvez scanner le QR-code ou vous inscrire directement via ce formulaire

– A partir de 9h : L’Office de Tourisme de Petite-Terre présente la première édition du Salon de l’éco tourisme le 24 Juin 2023 à la Plage du Faré. Au programme :

Stand de professionnels du tourisme ; chants et danses traditionnels ; Défilé tenues traditionnelles (hommes & femmes) ; Jeux concours

– De 9h à 15h : Jeunesse en scène, Sada en fête

À l’occasion de la fête de la musique 2023, le pôle jeunesse de Mlezi Maore organise une scène ouverte, le samedi 24 juin à Mtsangabeach à Sada de 9 H à 15 H.

Ateliers de découverte, représentations musicales, jeux ou encore spectacles de danse, en famille ou avec des amis il y en aura pour tous les goûts. La journée est ouverte à tous.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau). Prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 10h à 16h30 : Exposition d’œuvres et d’instruments à la MJC de Kani-Kéli

Programme : Atelier de danse contemporaine – 10h00-11h00 : Enfants 6/8 ans ; Atelier de danse contemporaine – 11h00 – 12h00 : Enfants 10/12 ans ; Atelier barre au sol 14h-15h (Adultes) ; Atelier de danse contemporaine : 15h00 – 16h30 (adultes)

– De 12h à minuit : Fête de la musique

La municipalité de Sada vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la musique le samedi 24 juin de 12h à minuit. Mangajou, place Manzaraka. Au programme : 12h : Accueil du Public et Exposants – Vente des plats traditionnels ; 13h : La Jeunesse en fête ; 16h : Folklore ; 17h30 : Ouverture officielle du Maire ; 18h : Fête des Artistes ; 23h50 : Sada en déambule

– De 15h à 18h : A la médiathèque de Bandrélé

Le mois du conte avec de nombreux artistes de talent.

Et aussi dans les autres bibliothèques de l’île.

– De 18h à 20h30 : La grande restitution des ateliers permanents

Depuis la rentrée scolaire en septembre dernier, la MJC de Kani-Kéli a commencé ces ateliers permanents, qui permettent l’apprentissage de diverses pratiques artistiques à long terme, afin de mieux former les futurs artistes.

Programme : Spectacle de théâtre ; Représentation Guitare / Chant

Prestation live – Maliza ; Spectacle de danse ; Prestation danse Emsi ; Prestation live les jeunes du studio – FITNESS MOOV’AFRICA

Dimanche 25 juin

– De 7h à 16h : L’association OAIC en collaboration avec la commune de Mtsamboro organise un week-end culturel sur Hamjago ce dimanche 25 juin 2023.

Vous êtes invités aux différentes festivités

– De 9h30 à 15h : Journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani exploitation Agricole Malavounie Mahoraise Combani.

De la cueillette des fleurs à l’extraction de l’huile essentielle, Atelier tressage (feuilles de coco confection de Paniers).

– Café cannelle, Jus – Repas du midi, Dessert – Visite de l’exploitation. Vente de produits sur place. Tarif : 45 € adulte ; 25€ Enfant ; moins de 6 ans gratuit. Réservation Uniquement par téléphone : Aurore 06.39.67.29.73 – Fouadi 06.39.04.81.41

– De 13h à 22h : la Ville de Chiconi et la MJCSC De Chiconi vous convient au Dimanche de la Baie avec une variété d’activités en l’honneur de la fête de la musique.

Vous êtes invités à profiter des stands de nos commerçants et artisans situés le long de la rocade Bamana face à la baie de Chiconi, ainsi que sur la place Amboirou (Sicotram).

Au programme : – Marché populaire : Commerçants, Artisans, Restauration ; – Activités MJCSC De Chiconi : Roller, Château gonflable, Trampoline ; – VTT Chiconi : Balade à vélo ; – Jeux de sociétés : Mraha & mölky ; – Présentation du futur gymnase de Chiconi : L’entreprise Co-Architectes, vous fera découvrir le projet de complexe sportif du quartier Ourini.

De 19h00 à 22h00 – Fête de la Musique en partenariat avec l’association Kayamba & Aleksand SAYA : – Mini-concerts : restitution de l’initiation au Maloya avec Aleksand SAYA et la classe de CM2 C de l’école Ourini ; – Représentation des artistes locaux : Talangou / Yoni S / Miyadi TanI / Massirou Song / Goli ; – Restitution de résidence artistique Sarera Chiconi x Aleksand SAYA : ELECTRO-FUSION MAORE x MALOYA.

– De 14 à 18h : Finale de la course de pneus 2023 à Mamoudzou !

Événement sportif emblématique de Mayotte et marqueur fort de l’identité culturelle mahoraise, cette manifestation fédère un public nombreux et a pour but de participer au renforcement de la cohésion sociale. Toutes les générations se réunissent pour l’occasion pour créer un moment de partage et d’engouement collectif et festif.

Le parcours s’effectuera du rond-point Baobab à la place Zakia Madi (ancienne place du marché de Mamoudzou).

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 24 juin à 10h : La Petite sirène

13h : Élémentaire

15h30 : Transformers: Rise Of The Beasts

19h : 38°5 quai des orfèvres

Dimanche 18 juin à 10h : Élémentaire

13h : La Petite sirène

16h : The Flash

19h : Love Again : un peu, beaucoup, passionnément

Infos