Gérald Darmanin et Jean-François Carenco à Mayotte : des thématiques éclectiques

De nombreux événements au programme de ce week-end : des activités culturelles à Hamjago, les marchés agricoles et paysans de Chiconi et de Mramadoudou, les balades sensibles, la première édition du Salon de l’éco tourisme en Petite-Terre, plusieurs animations pour la fête de la musique à Sada, « les sorties tranquilles », la fin du mois du conte à Bandrélé, une journée de spectacles à la MJC de Kani-Kéli, une journée découverte distillation d’Ylang-Ylang à Combani, le Dimanche de la Baie à Chiconi, la finale de la course de pneus 2023 à Mamoudzou et les séances de cinéma.