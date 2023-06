École buissonnière sportive et diététique pour les agents du ministère de finances

La section locale de la Mutuelle générale des finances (MGEFI), emmenée par son Président et vice président respectivement Nourdine Dahalani et Moustoifa Ahamada, a emmené ses adhérents à la pointe Mahabou ce jeudi pour une journée randonnée et découverte du patrimoine historique et culinaire.

Douaniers, agents des impôts ou de l’INSEE, le ministère des finances était bien représenté au parc verdoyant de cette pointe de Mamoudzou.