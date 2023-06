À vos marques, prêts, pneu, roulez…

Présentation à la presse ce mercredi matin, au sein de salle mariage de la mairie de Mamoudzou, de cette 39ème course d’un autre genre qui fait désormais partie intégrante du patrimoine sentimental de notre île. Une union sacrée intergénérationnelle qui fédère toutes les classes sociales de notre territoire, dans une saine et festive émulation sportive. Plus qu’une simple compétition, c’est tout un symbole qui suscite l’engouement aussi bien des petits résidents que de leurs ainés, alliés aux gens de passage. Bouénis, bacocos, mzungus, villages du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest; tout un peuple prêt à mouiller le maillot et savonner gracieusement son pneu, le long de ces 1km850 de parcours entre le rond-point Baobab et la ligne d’arrivée finale, sur la place Zakia Madi.

Une organisation béton

Il est loin le temps et le charme du magnégné où, à la dernière minute, chacun arrivait un peu à l’arrache avec ses amis pour participer à cette singulière course qui a vu le jour le 13 juillet 1984, moins d’un an après l’arrivée de son créateur, le regretté Jack Passe.

Aujourd’hui, la Course de pneus c’est un événement légitimement cadré de bout en bout — calendrier d’inscription clôturé en amont inclus — qui mêle l’expertise de l’agence de communication Angalia* ainsi que le plein investissement des services municipaux de la ville de Mamoudzou; tant sur les plans Jeunesse et sport, Technique et Environnement, que de Sécurité. Un plan de sécurité d’ailleurs exceptionnel, grâce à l’aval de la Préfecture et le renfort des forces de Police et Gendarmerie nationales. En somme, le combo parfait pour un super dimanche en famille car oui ! Grande première cette année, les festivités se dérouleront un dimanche, offrant ainsi l’opportunité au plus grand nombre d’assister à ce beau spectacle qu’il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, si on a la chance de visiter Mayotte (il se murmure même que ses représentation et reconnaissance officielle, hors de nos mahoraises contrées, aient été formulées, notamment auprès du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris… C’est pour dire la médiatique montée en puissance de cette discipline traditionnelle et sportive. Croisons les doigts !).

La Grande finale des enfants

C’est clairement grâce à l’engagement terrain des équipes de l’Ufolep Mayotte que cette course a pu trouver plein écho à travers toute notre île. En effet, si les places se voulaient vite prises d’assaut par les enfants principalement du centre Mamoudzou, il y a encore près d’une décennie de cela, c’est désormais époque révolue pour le plus grand bonheur de tous et notamment ceux du reste de l’île.

C’est donc depuis 2015 que l’antenne mahoraise de la fédération affinitaire multisports de France coordonne l’organisation globale d’un championnat, en amont, permettant de faire concourir et sélectionner des jeunes issus d’autres territoires, tout en apportant gestion des flux, encadrement sécuritaire et responsabilité engagée comme nous l’explique Yahaya Naouilou, présidente de l’Ufolep 976 :

« Cette organisation globale est une fierté pour nous de pouvoir amener ces jeunes à participer à cet événement qui se revendique de Mayotte et pas exclusivement de Mamoudzou. Notre travail de fond qui n’est pas des moindres avec les différentes communes, se veut au profit de tous ces enfants. Anticiper, organiser, encadrer. Si nous n’acceptons plus d’inscription le jour J, c’est justement parce que tout a été correctement fait en amont et nous assurons même le transport (ndlr aller-retour) de ces jeunes finalistes, depuis leur lieu d’habitation, jusqu’au lieu de la course. Cette responsabilité c’est un engagement que nous tenons, mes équipes et moi même ».

Ce sont ainsi près de 1 300 enfants qui ont déjà couru entre avril et mai dernier, depuis la sélection de leur respective intercommunalité, afin de pouvoir prétendre participer à cette Grande finale, dimanche prochain. Ils sont au total 200 pré-vainqueurs auxquels se grefferont 200 jeunes coureurs supplémentaires issus de divers quartiers, sélectionnés par la Direction de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et de la Vie associative de Mamoudzou.

Une course garçons puis filles, lancée respectivement à 14h puis 14h30 qui, comme chaque année, s’annonce riche d’adrénaline.

Place aux grands !

Que serait une Course de pneus sans la folie et la joyeuse exubérance des adultes ! Dans un souci, là encore, de pleine efficacité organisationnelle, les inscriptions ont été clôturées le 13 juin dernier et sur plus de 70 équipes qui se sont manifestées, 61 au total ont été tirées au sort, 3 jours plus tard, en direct à la radio. Composée en moyenne de 5 participants, ils seront donc près de 300 participants adultes répartis en catégories :

Mama

Gros pneus

Femmes

Handicap

Et Mixte (là encore, une nouveauté !).

Pour le bon déroulement de cet événement, privilégiez la ponctualité et rendez-vous 15h00 sur la ligne de départ.

Outre le fait que la bonne humeur soit de rigueur, et qu’il faille prévoir vos bâtons ( les manches à balai sont officieusement validés par la Ligue Internationale Sportive et Pneumatique ! ), Attention : soyez créatifs, soyez inventifs, soyez fous, soyez-vous et surtout VENEZ FLEURIS ET COLORÉS.

Avis aux chefs d’équipes : Il est impératif d’aller physiquement et en personne retirer les dossards de vos équipiers avant ce vendredi 23 juin 2023, 16h30, directement au magasin Douka Pro. Passé ce délai, la direction de course ne pourra vous autoriser à concourir pour motif de sécurité et d’organisation.

Parce que tout le monde a le droit de participer à la fête…

Pour celles et ceux qui n’auraient malheureusement pas été tirés au sort ou qui souhaitaient naïvement s’inscrire le jour J, sachez que le départ de La Course des amis sera ouvert à tous et donné à 16h30 précis. Là encore, venez avec vos bâtons, pour les pneus, prenez ce que vous trouvez sur la route ou bien même sur place, la mairie fournit le savon presque bio ! De quoi ravir tout le monde dans cette fort sympathique union des plus saines.

La rédaction de JDM vous souhaite par avance une agréable course et surtout : Profitez !

MLG

*Les équipes d’Angalia et leur directeur Laurent Mounier, s’occupent du pilotage et de l’organisation de cette populaire course depuis 2008.

Il est à noter que toute la zone d’accès Mamoudzou centre sera fermée à la circulation à partir de 13h le dimanche 25 juin, depuis la zone sud (rond point Capt’ain Alandor/rond point Doujani jusqu’au rond point SFR de Mamoudzou centre). L’accès direct à la barge ne pourra se faire. Des itinéraires de déviation seront prévus mais pour les personnes qui doivent barger et/ou prendre un vol, prévoyez une marge de sécurité. Concernant les parkings intramuros liés à l’itinéraire de course, là encore, du vendredi 23 juin, 17h30 – au dimanche 25 juin 2023, 19h30 – il sera interdit de stationner tout comme au niveau des abords de la rocade de Mamoudzou au rond point du parc Mahabou.