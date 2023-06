Transport en commun : en Petite Terre aussi

Bien que n’ayant pas la compétence d’autorité organisatrice de la mobilité en tant que communauté de communes, qui relève du conseil départemental, c’est avec lui que Petite Terre déploie son offre de transport. L’objectif de la CCPT est de “faire de Petite Terre un modèle de territoire durable dans le secteur de transport et de la mobilité à l’horizon 2026”.

Le conseil communautaire de la communauté de communes de Petite Terre a arrêté son projet de plan de mobilité simplifié (PdMS) dont l’objectif est de préciser sa stratégie de mobilité et de définir un plan d’actions, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.Cette ambition a été affirmée dans le Plan Climat-Air-Energie Territorial de la communauté de communes approuvé en janvier 2021.

Elaboré dans le cadre de l’appel à projets TENMOD de France Mobilités, opéré par l’ADEME, la stratégie de mobilité repose sur 4 grandes orientations déclinées en 25 actions : planification urbaine, mobilités actives et partagées, gestion du stationnement, apaisement des vitesses, modes d’organisation innovants, nouveaux services de mobilité, management de la mobilité, numérique, transports plus efficients…

Le jeudi 15 juin 2023, la communauté de communes de Petite Terre a démarré son projet de déploiement d’une offre de mobilité multimodale à l’horizon 2025-2026, en complémentarité avec l’offre de transport interurbain du Conseil départemental de Mayotte.Soutenu par l’Agence française de développement, ce projet porte notamment sur la création d’une ligne régulière de transport en commun et de développement des mobilités actives et partagée

En cohérence avec l’Accord de Paris pour le climat et de la Loi d’Orientation des Mobilités, l’intercommunalité de Petite Terre s’est aussi engagée à réduire son empreinte carbone et à contribuer activement à la neutralité carbone dans le secteur des transports. Dans cet esprit, elle va se doter de cinq stations de charge photovoltaïque de véhicules électriques à l’horizon 2025. Ce projet est soutenu par de nombreux partenaires comme l’Etat et l’ADEME.