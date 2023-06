Les 30 meilleurs dessinateurs de l’aventure des monstres marins ont fini sous l’eau !

Le concours de dessin de la 28èmeédition du Festival International de l’Image Sous-Marine de Mayotte sur le thème de «La fabuleuse Aventure des monstres marins» s’est terminé. Les 30 lauréats qui ont eu la chance d’être sélectionnés pour participer à un baptême de plongée sont partis ce week-end avec l’agence Angalia. Les baptêmes ont été réalisés ce samedi 17 juin,sur la magnifique plage de N’Gouga par notre partenaire Le Lagon Maoré.

C’est avec une envie de transmettre l’amour de l’océan et la préservation de notre lagon que Nicolas Bertrand, gérant du club, s’est proposé pour offrir ce moment privilégié aux enfants. Nos 23 participants sont revenus avec des étoiles pleins les yeux de cette journée si spéciale et forte en émotion où ils ont eu l’occasion de s’initier à la plongée avec bouteille pour découvrir la vie sous-marine.

Pour rappel, les deux élèves à avoir reçu un hippocampe d’or des meilleurs dessin sont Sulleman Aysha-kathy pour la catégorie -12ans et également lauréate du grand prix Jack Passe, et Morizon Ael pour la catégorie +12ans. Ils ont été choisis parmi plus de 400 dessins envoyés par de nombreuses écoles de l’île, sur des papiers fournis par Alizée Papèterie.