Devenez “sentinelles de la nature”

Ecobuage qui anéantit un manguier centenaire ou rivière polluée : chacun va pouvoir se faire lanceur d’alerte d’une nature menacée grâce à une appli à télécharger.

Manyotte Nature Environnement vous propose de devenir acteur de la préservation de votre environnement en devant Sentinelles de la Nature. Il s’agit d’une plateforme numérique qui permet de signaler des atteintes à la nature et souligner des initiatives favorables à l’environnement.

“Vos signalements peuvent déclencher des actions concrètes pour protéger notre environnement”. Il suffit de télécharger l’application disponible sous Android et iOS. Déjà déployé en métropole et en Guyane par de nombreuses associations du mouvement France Nature Environnement, le dispositif est opérationnel à Mayotte grâce à la mobilisation de l’association Mayotte Nature Environnement (MNE).

“Signalez une dégradation de l’environnement en seulement quelques clics ! Déposez sur le site ou l’application « Sentinelles de la Nature » la localisation de la dégradation, sa photo, sa description, et le tour est joué ! Suite à votre signalement, des demandes d’informations complémentaires pourront vous être envoyées via la plateforme Sentinelles de la Nature. Une juriste spécialisée en environnement vous accompagnera dans vos démarches. Chaque contribution est un petit pas pour une île de Mayotte plus belle.”