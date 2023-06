Seuls 30% des assurés sociaux ont une carte Vitale à Mayotte

La CSSM lance une campagne de communication à destination des affiliés sociaux, qui se privent d’un grand nombre de services en l’absence de Carte Vitale.

Au 1er janvier 2023, 211.111 habitants étaient affiliés à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte (CSSM) et seulement 7.0315 possédaient une carte vitale. Une campagne de communication est donc lancée dans l’objectif d’inciter la population à obtenir une carte vitale afin de bénéficier de ses avantages pour renforcer l’accès aux soins de santé sur le territoire.

“En utilisant la Carte Vitale, la population pourra bénéficier d’un accès plus facile et rapide aux soins de santé, tout en contribuant à la modernisation et à l’efficacité du système de santé de l’île.Les usagers n’ayant pas de carte vitale, qu’elle soit perdue ou volée, peuvent la commander en passant par le site Ameli.fr.”

Pour plus d’informations et pour toute demande de renseignements, cliquer ici.

“La Carte Vitale est un outil essentiel qui facilite l’accès aux soins de santé en permettant un remboursement rapide et simplifié des dépenses médicales. Les assurés bénéficient d’une prise en charge plus efficace. La carte vitale permet de consulter le dossier médical du patient, d’accéder à des informations médicales essentielles et de faciliter les démarches auprès des professionnels de santé”.