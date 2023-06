Justice : Un nouveau magistrat au tribunal judiciaire de Mamoudzou

Nommé par décret du Président de la République en date du 9 juin 2023, c’est sous l’autorité d’Alain Chateauneuf, premier président de la cour d’appel de Mayotte, que Clément Le Bideau a prêté serment hier matin à la Chambre d’Appel de Mamoudzou. Pour cette occasion de nombreuses personnalités étaient conviées parmi lesquelles le Procureur de la République de Mayotte, Yann Le Bris, le bâtonnier maître Yanis Souhaïli, le général Olivier Capelle, commandant de la gendarmerie, ou bien encore le sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi. Clément Le Bideau fait ainsi partie des deux nouveaux magistrats qui vont rejoindre le tribunal judiciaire. L’autre juge, encore en pré-installation, ne prendra ses fonctions officiellement qu’à la fin du mois d’août ou début septembre, lors de l’audience d’installation.

Une nomination qui fait l’unanimité auprès de ses pairs

Le premier président a ainsi vanté le parcours de ce nouveau magistrat et a salué le fait qu’il choisisse Mayotte pour exercer ses premières fonctions. « Par votre présence aujourd’hui, c’est un message fort de soutien et d’attention pour les magistrats et les fonctionnaires de justice de ce territoire. A Mayotte c’est une situation particulière qui nécessite un fort engagement », a ainsi indiqué en préambule de son discours d’intronisation Alain Chateauneuf. Puis ce fut au tour de la Procureure générale de La Réunion et de Mayotte, Fabienne Atzori, de prendre la parole pour remercier l’engagement de Clément Le Bideau sur notre territoire. « Cela témoigne de l’intérêt que vous portez à la magistrature, c’est une grande valeur.

Puis d’ajouter : Vous faîtes recette ! Pour votre prestation de serment de nombreuses personnalités représentants la société civile ou encore la sécurité intérieure ont fait le déplacement. Ce n’est pas toujours le cas. A la vue de votre riche parcours, je pense que vous étiez destiné à intégrer la magistrature. La prestation de serment est un moment solennel pour tout le monde. C’est en quelque sorte la sacralisation de votre intégration au sein de la magistrature. Elle contient tout ce qui fait notre profession, nos obligations, notre engagement et enfin nos libertés. Je vous souhaite de remplir vos fonctions avec loyauté ». La procureure générale a également salué très positivement le choix de Mayotte pour ce premier poste en tant que juge. « Certes il y a de nombreuses difficultés, mais c’est un département attachant. Je vous souhaite de réussir dans vos fonctions ».

Le premier président a alors repris la parole pour revenir brièvement sur le parcours de Clément Le Bideau. « Votre scolarité et vos expériences vous ont permis d’acquérir le savoir pour être juge. Vos connaissances académiques ont été validées. Cette prestation de serment est un acte solennel, on ne l’a fait qu’une seule fois. Prochainement vous allez être confronté à la réalité. Vous allez rendre des décisions au nom du peuple français. Vous allez mettre vos compétences et votre savoir-faire au profit de ce département. Vous allez œuvrer à la mise en place d’une justice de qualité, car l’exemplarité est attendue de chacun de nous », a-t-il déclaré. Puis Clément Le Bideau a prêté serment selon la formule consacrée : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations, de me conduire en tout comme un magistrat digne et loyal ».

En fin d’audience, Alain Chateauneuf repris la parole pour rendre hommage, en marge de cette cérémonie, aux personnes qui vont quitter prochainement Mayotte pour d’autres aventures. C’est le cas notamment de Nathalie Courtois, Présidente de chambre à la Chambre d’Appel de Mamoudzou, qui va rejoindre en septembre la cour d’appel de Versailles après trois ans passés sur notre territoire.

Un nouveau magistrat qui a fait le choix de Mayotte pour son premier poste

Clément Le Bideau est arrivé dimanche sur l’île aux parfums. « Une collègue est venue me chercher dimanche en fin d’après-midi à l’aéroport. Nous avons pris la barge alors que le soleil se couchait, c’était magnifique », raconte-t-il. C’est la première fois que Clément Le Bideau pose le pied en terre mahoraise et il semble ravi, pour l’instant, de son choix. Titulaire d’un doctorat pour lequel il a soutenu une thèse en droit civil, Clément Le Bideau a tout d’abord commencé par une carrière universitaire en devenant maître de conférence à Chambéry, d’où il est originaire, puis à Lyon. « J’enseignais le droit civil, précise-t-il. Et en parallèle de cela je travaillais comme juriste assistant à la cour d’appel de Chambéry. Ce fut mes premiers pas dans la magistrature. C’est à ce moment-là que j’ai eu la volonté d’être magistrat et d’embrasser cette carrière ».

Le milieu de la magistrature n’est pas tout à fait inconnu pour lui puisque son père avait prêté serment il y a de cela 30 ans auparavant. Aussi, après avoir intégré l’École nationale de la magistrature (ENM) à Bordeaux, il a décidé pour son premier poste en tant que juge de rejoindre le tribunal judiciaire de Mamoudzou. « C’est une nouvelle aventure qui commence pour moi. Je suis ravi d’être ici. C’est un endroit magnifique. J’ai hâte de découvrir Mayotte et la population mahoraise. Cette prestation de serment, c’est beaucoup d’émotions même si ma famille n’est pas présente ». Si Clément Le Bideau a choisi en premier choix l’île au lagon, ce n’est pas par hasard. « Dès le début mon choix s’était porté sur Mayotte ou la Guyane…Puis, après des discussions avec d’autres magistrats, j’ai opté pour Mayotte, à la fois pour l’expérience que je vais acquérir mais aussi pour le cadre de vie, avoue-t-il. De plus, je pense être plus utile ici qu’en métropole. Il y a beaucoup de dossiers intéressants à traiter. C’est également un formidable défi car il y a énormément de choses à faire. Je sais que la situation est compliquée mais l’aventure n’en sera que plus palpitante », se réjouit-il.

Clément Le Bideau effectuera sa première audience le 3 juillet prochain. « A priori, je serai plutôt sur du civil. J’essaierai dans la mesure du possible de faire passer des valeurs, certaines choses, mais surtout d’être à la hauteur ».

