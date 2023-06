L’AFD a mobilisé 1,1 milliard d’euros pour les Outre-mer en 2022

L’Agence Française de Développement (AFD) finance et accompagne des projets de nombreux pays en développement ainsi que dans les outre-mer français dans le cadre de la solidarité nationale. Plus de 4.200 projets bénéficient de son engagement par le monde.

Ce vendredi à Paris, le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco et Remy Rioux, Directeur général du groupe Agence française de développement, dressaient le bilan 2022 d’une année post-crise sanitaire pour laquelle ils avaient décidé de coordonner leurs actions en Outre-mer. C’est ainsi 1,1 milliard d’euros qui a été consacré à ces territoires, soit 10% du groupe AFD dans le monde.

Mayotte tire correctement son épingle du jeu à lire ce rapport, puisque « l’activité de l’AFD à Mayotte connait l’évolution la plus soutenue de tous les DOM », avec 111 millions d’euros d’accompagnement en 2022, « le montant le plus important jamais enregistré depuis la création de l’agence de Mamoudzou ». Pour comparaison, c’est deux fois plus qu’en Guyane. Ils portent majoritairement sur l’activité de préfinancement de subventions européennes et d’Etat (PS2E) qui a représenté 90% des engagements.

On se souvient que face à l’incapacité de certaines collectivités d’engager les fonds européens, faute de trésorerie suffisante, l’AFD avait décidé de les épauler.

Deux communes mahoraises obtiennent le COROM

Le secteur public est le principal bénéficiaire des financements en prêts de l’AFD, avec une hausse de 5% des prêts bonifiés, majoritairement orientés vers des prêts « verts » de lutte contre les changements climatiques. Le secteur privé a été bénéficiaire de 132 millions d’euros de prêts directs dans l’ensemble des outre-mer.

L’AFD agit également en appui d’ingénierie des collectivités, grâce au Fond Outre-mer (FOM), afin de les aider à mener leurs projets d’investissement. En 2022, 42 projets ont été soutenus, pour un total d’autorisations de 15 M€ dont 11 M€ engagés à fin 2022. Les interventions du Fonds Outre-mer ont principalement ciblé l’appui en ingénierie aux maitrises d’ouvrage publiques, de façon à faciliter l’amorçage des projets d’investissement inscrits au Plan de Relance.

Autre assistance technique, le dispositif des Contrats de Redressement des Outre-mer (COROM), lancés en 2021 à la suite du rapport des parlementaires Georges Patient et Jean-René Cazeneuve, pour apporter un soutien renforcé aux collectivités les plus en difficulté en Outre-mer. « Sur la période, 6 assistants techniques de long terme (et quelques prestations ponctuelles) ont été mobilisés par l’AFD pour intervenir au sein des premières communes inscrites dans le dispositif COROM. » A Mayotte, la commune de Sada en a bénéficié, et celle de Boueni vient également d’être retenue.

Petit clin d’œil, le 2 décembre 1941 le président Charles de Gaulle créait la Caisse centrale de la France libre depuis Londres, pour émettre les billets dans les territoires de la France libre. Elle devient en 1944 la Caisse Centrale de la France d’outre-mer pour financer le développement économique et social des outre-mer. C’est André Postel-Vinay qui en prend alors la tête, et c’est son petit-fils, Ivan Postel-Vinay, qui dirige depuis 2021 l’AFD Mayotte d’où il a soufflé les 80 bougies de l’institution.

A.P-L.