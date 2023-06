Face à l’alternance routière, la Cadema met les bouchées doubles 

Entendue et appréhendée depuis un certain nombre de semaines, pour ne pas dire de mois, la mairie de Mamoudzou a donc récolté tous les accords nécessaires afin d’acter son plan de fluidification routière sur la zone étendue de sa commune. Un plan qui n’est pas sans mal niveau problématique collatérale mais pour laquelle la Cadema, en concertation avec le maire Ambdilwahedou Soumaila, a souhaité, une fois de plus, donner pleine réactivité au profit des usagers.

Passamainty : Parking et arrêt activés

Symbolique point névralgique du projet grand tout qu’est le Caribus, les habitants originaires des territoires centre et Ouest (route de Vahibé) pourront donc venir jusque sur la zone de Passamainty, pour y déposer leur véhicule en un parking dédié et sécurisé, afin de prendre les navettes gratuites qui leur seront proposées. Des navettes mises en place certes, dans le cadre d’une réponse directe à cette problématique de circulation propre à la capitale économique de notre île, mais également dans une approche nouvelle à venir, offrant un réseau de transport en commun enrichi et une densification des lignes desservies. Solution fertile et nouveau mode de vie auxquels on aspire tous pour lutter contre ces problématiques démographiques aussi liées à une saturation du réseau routier et de la centralisation mamoudzienne.

Outre une impérative forme de solidarité et un retour finalement en des valeurs plus anciennes propres à notre territoire, et pourquoi pas le mode plus accru d’un système de co-voiturage, la Cadema monte aussi en puissance afin de faciliter le quotidien des actifs mahorais, au regard de cette mesure restrictive routière.

Vers un élargissement propre aux intercos voisines

Ayant à coeur de proposer des solutions concrètes et cohérentes aussi hors des frontières du territoire Cadema, une réunion d’urgence a lieu ce lundi en présence des acteurs de l’interco concernée, du Conseil départemental mais également des communautés de communes des grands Nord et Sud afin d’envisager au plus vite un agrandissement du tracé desservi par les navettes, allant ainsi chercher les concitoyens de Mayotte au plus près de leur respectif lieu d’habitation. Une indispensable mutualisation des visions au profit d’un efficient réseau de transport élargi qui vise déjà des points névralgiques, notamment de zones naturellement facilitées en termes de stationnement, tels que la prison de Majicavo ainsi que le Port de Longoni pour le Nord. « Il est important pour nous de penser de manière globale afin de résoudre ces problématiques et apporter solutions concrètes face ce problème de mobilité qui touche notre territoire » nous indique Fabien Trifol, directeur général de l’aménagement au sein de la Cadema.

Les contrôles routiers après les arrêts de bus

Cela va de soi qu’il serait insensé de pénaliser les gens alors que des solutions pratiques ne leurs sont pas entièrement proposées. En ce sens, les check-points de vérifications des plaques d’immatriculation se feront après les principaux parkings des navettes qui se veulent surveillés depuis l’aube jusqu’au passage de la dernière navette, en début de soirée. Pour résumer, même si l’on entre en zone Cadema et que nous ne sommes pas censées y être sachant que ça n’est pas notre jour d’autorisation de circuler, et bien nous pourrons tout de même nous rendre sur le parking le plus proche de notre itinéraire, afin de stationner notre véhicule et prendre par la suite la navette qui nous est dédiée.

Les personnes de la zone Sud pourront ainsi garer leur voiture au parking d’Hajangoua, ceux de la zone Sud-Ouest au parking de Tsararano, ceux du Centre-Ouest au parking de Passamainty et ceux du Grand-Nord au parking des Hauts Vallons/Mayotte 1ère (derrière l’édifice).

Au regard de tout cela, les conducteurs qui délibérément tenteront de passer après ces zones de stationnement, alors qu’ils ne sont pas autorisés à prendre leur véhicule ce jour, s’exposeront à une sanction punitive de type contravention.

Une ligne téléphonique informative et gratuite

Le service AlloCadema est un numéro gratuit de renseignement, relatif à la mise en place de tout ce dispositif routier. Accessible du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 12h45 à 16h30 et le vendredi de 8h à 12H, les agents d’AlloCadema se tiennent à l’entière disposition des mahorais afin de répondre au maximum aux divers et légitimes questionnements.

Un seul numéro : 0801 90 76 16

Une flexibilité de rotations renforcées

La première navette Cadema de la zone Nord, partira à 5h30 de Mayotte 1ère et à 4h30 de la zone Sud, à Hajangoua. Les départs, au moyen d’un parc motorisé de 11 bus (d’une capacité de 60 places), se succéderont par la suite toutes les 15 à 30 minutes en fonction des secteurs mais se voudront avant tout évolutifs et flexibles au niveau des horaires : « L’arrêté de la ville de Mamoudzou prend effet à 5h et s’arrête à 19h. Notre but était de couvrir cette interdiction stipulée dans l’arrêté sur des créneaux où les gens ont vraiment besoin de se déplacer, notamment pour motif professionnel. Donc le matin en gros, de 5h à 8h et l’après-midi, heures de fin de bureau, de 16h à 18h, là où vraiment le pic de circulation se fait vraiment sentir » précise Fabien Trifol avant de poursuivre : « Notre souci étant vraiment d’être le plus efficient possible pour la population et de lui apporter des solutions concrètes; si nous nous rendons compte qu’il y a nécessité d’ajouter des navettes ou bien même de rallonger les horaires de passage et bien nous le ferons. Cela marque aussi quelque part le point de commencement d’un réseau de transport urbain sur Mamoudzou, les prémices du Caribus, notamment pour la zone Sud qui sera mis en place courant 1er trimestre 2024 ».