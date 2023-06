Brèves d’actu : possible visite du ministre Darmanin et participation de Mayotte à un festival régional de hip hop

Un peu comme l’opération Wuambushu qu’il a lancée et qui n’a jamais été annoncée, ce sont des bruits de couloir qui avancent la possible visite du ministre de l’Intérieur les 24 et 25 juin prochains.

A cette occasion, le Collectif des Citoyens de Mayotte Mouvement 2018, le Collectif des Citoyens de Mayotte Loi 1901, Les Femmes Leaders, le Codim Mayotte, convient tous les mahoraises et mahorais à un Grand Rassemblement le samedi 24 juin 2023 de 8h00 à 13h00, Place de la République à Mamoudzou. L’occasion pour les Mahorais et les Mahoraises de “demander au ministre d’aller encore plus loin et pour lui de nous esquisser les perspectives à venir sur l’opération Wuambushu”, indique leur communiqué conjoint.

Mayotte au Festival Hip hop Asili

Du 21 au 24 juin le Festival Hip Hop Asili propose de célébrer la scène Hip Hop d’Afrique de

l’Est – Canal du Mozambique où se produiront plus de 50 artistes.

Spectacles de breakdance, rap, graffiti, Beat Boxing, dJing sous forme de performances, de concerts et de battles. En amont du festival, du 11 au 21 juin, sont organisés des ateliers, des masterclass, des résidences de création artistique et une formation Breaking.

Plus de 50 artistes hip-hop venus d’Afrique (Tanzanie, Zanzibar, Kenya, Rwanda, Congo,

Uganda, Mayotte, Comores…), d’Europe et des États-Unis se rencontreront sur les différents espaces scéniques à l’Alliance Française et à Nafassi.

Grâce au partenariat régional entre l’association We present Tanzania, organisatrice du festival, et Hip Hop Évolution, Mayotte sera représentée au niveau du breakdance par deux

danseurs invités, Naïr BACAR « Machka » et Naïm HALIFA, tous deux issus du crew Vanibreak de Cavani M’tsapéré, accompagnés de Abdallah Haribou, président de Hip Hop Évolution.

Ils participeront aux rencontres régionales « Hip Hop Séminaire Afrique de l’Est » qui ont été initiées dans l’édition du festival 2022, permettant d’identifier les valeurs communes partagées, les besoins en structuration et professionnalisation, ainsi que le calendrier des évènements hip hop dans la région afin d’imaginer des collaborations partenariales.

Le gagnant du Battle participera du 16 au 18 novembre 2023 à la finale du battle Afro Break International à Acra (Ghana).

A noter que Le Paradis des Makis by Hip Hop Évolution, centre de développement artistique et chorégraphique de Mayotte, basé à Iloni, accueillera en 2024 des danseurs et danseuses euses de Tanzanie, du Kenya, du Rwanda, des Comores…, identifiés dans le cadre du Festival hip hop Asili, pour un laboratoire de recherche autour de nouvelles écritures chorégraphiques hip hop et africaines.