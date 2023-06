Un séjour de cohésion riche et varié pour les jeunes volontaires du Service national universel

Cela fait maintenant plusieurs jours que des élèves âgés de 15 à 17 ans participent à un séjour de cohésion. Après avoir suivi des ateliers sur la défense et la mémoire mardi, fait du kayak mercredi, la journée d’hier était consacrée à plusieurs ateliers autour de l’économie en partenariat avec l’IEDOM. « Durant toute la matinée ils font des ateliers et des exercices en lien avec la gestion et l’économie au sens large. L’objectif est qu’ils sachent détecter certaines arnaques, qu’ils acquièrent des notions de comptabilité et qu’ils puissent par exemple gérer un budget. L’après-midi va être réservé à des ateliers pour savoir comment rédiger un cv et une lettre de motivation », indique Nourdine Boinahery, chef de projet SNU au sein de la Drajes (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports)

L’académie de Mayotte aux avant-postes concernant le SNU

Le SNU étant un dispositif sous l’égide de l’Éducation nationale, le recteur de Mayotte avait fait le déplacement pour assister à la montée du drapeau mais aussi encourager les élèves dans leur démarche de volontariat. Il les a notamment remerciés et salués pour leur courage et leur volonté de faire perdurer les valeurs de la République en faisant respecter ses symboles.

« Le drapeau est un symbole, cela représente les valeurs de la République. Il est donc important de le respecter », a-t-il dit aux élèves au début de son discours. Puis il les a félicités pour leur engagement dans une démarche de service et de respect pour favoriser le vivre ensemble. « Il n’y a pas de droits sans devoirs, a déclaré Jacques Mikulovic. Je suis d’une génération où le service militaire était obligatoire. Il est ancré dans les mémoires. Il permet de créer de la cohésion et d’aller plus loin ». Ne voulant pas non plus leur faire la morale, mais plutôt les sensibiliser au vivre ensemble et aux valeurs communes qui fondent une nation, il continuait en disant que « Vivre en société, c’est donner du sens à son existence. Pour cela il y a la nécessité d’avoir des valeurs, de défendre la liberté car c’est votre avenir et ce sera celui de vos enfants. Donner du sens à sa vie c’est aussi faire des efforts pour apprendre à se connaitre. Je ne crois pas au talent. Certes, il y a des gens talentueux. Mais le véritable talent, à mon sens, c’est persévérer au quotidien, c’est comme ça que vous réussirez, et en respectant les autres aussi ».

En effet, car le but de ce séjour de cohésion est de faire grandir les élèves afin qu’ils accèdent petit à petit à l’autonomie. Le recteur a par ailleurs insisté sur la nécessité de bien apprendre la langue française, « sinon on ne comprend pas l’enseignement des autres apprentissages et disciplines. De plus, sans règles il n’y a pas de droits. Accepter un cadre, c’est accepter la loi du plus juste. Être citoyen c’est préserver les valeurs de la République et construire les règles pour le vivre ensemble, car c’est la société qui décide des lois pour la majorité. Aussi, respecter les valeurs fondamentales cela permet d’exploiter les talents de chacun », a-t-il conclu.

Les corps de sécurité vont organiser des ateliers pour les jeunes dans les prochains jours

La levée des couleurs a été aussi l’occasion pour la gendarmerie d’être présente et d’accompagner les jeunes à mieux assimiler les valeurs de la République. « Il faut être fier d’être Français. Le drapeau ça se respecte. La Marseillaise ça se chante car on est fier d’être Français », a ainsi martelé l’adjudant Daniel Papa, commandant de brigade, devant les 80 jeunes réunis pour cette occasion. Car selon lui il était important d’être présent pour ce genre de cérémonie. La gendarmerie interviendra ainsi lundi prochain auprès de ces jeunes en proposant plusieurs ateliers autour de la cybercriminalité et des gestes de secours.

En effet, dans le cadre du SNU et du séjour de cohésion les élèves doivent suivre des modules de formation autour du harcèlement et de la cybercriminalité. « Nous allons faire de la prévention en expliquant notamment les dangers que peuvent être les écrans, en faisant prendre conscience à ces jeunes des risques qu’ils peuvent représenter. L’objectif est ainsi de les obliger à réfléchir sur ce qui est bien et ce qui est mal, en prenant en compte l’autre afin qu’ils se mettent à sa place et fassent preuve d’empathie. A travers cela nous voulons qu’ils deviennent dans le futur des adultes responsables des actes qu’ils commettent et qu’ils soient capables d’affirmer leur position quand ils considèrent que quelque chose est mal », explique le commandant de brigade.

Trois militaires de la gendarmerie seront donc présents, lundi toute la journée, pour les encadrer et ils leur apprendront, entre autres, à effectuer des exercices liés aux gestes de secours. « Nous allons leur apprendre à savoir quoi faire en cas d’accident par exemple, notamment en ce qui concerne les premiers gestes, la protection des victimes mais aussi la signalétique à mettre en place. Le but est qu’ils sachent réagir convenablement en attendant les secours. Ils auront également connaissance de tous les numéros d’urgence afin qu’ils puissent donner l’alerte ».

