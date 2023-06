Sénatoriales : 540 grands électeurs pour élire les deux sénateurs mahorais

Les élections sénatoriales se déroulent selon un mode de scrutin majoritaire à deux tours auquel participeront 540 grands électeurs à Mayotte : les parlementaires, les conseillers départementaux et les représentants des communes issus des réunions des conseils municipaux des 9 et 13 juin 2023.

Les déclarations de candidature seront reçues à la Préfecture de Mamoudzou, bureau des élections, à partir du lundi 4 septembre 2023 au jeudi 7 septembre de 8h à 16h et jusqu’au vendredi 8 septembre 2023 de 8h à 18h heures.

Pour l’instant, 7 candidats se sont faits connaître à Mayotte. Le sénateur sortant Thani Mohamed Soilihi RDPI issu du parti présidentiel, dont ce serait le 3ème mandat, les LR Zaidou Tavanday et Abdoul Doukaini, l’avocat MDM Nadjim Ahamada, le maire Nema de Dzaoudzi Labattoir Saïd Omar Oili, le cégétiste Salim Nahouda et le maire centriste de Boueni Mouslim Abdourahamane. D’autres personnalités sont en coulisse et pourraient se déclarer.

Le vote aura lieu le dimanche 24 septembre 2023 de 8h30 à 11 h pour le 1er tour, les résultats seront proclamés à l’issue du dépouillement.

Dans l’éventualité d’un second tour, le dépôt des candidatures se fera, le 24 septembre 2023, en préfecture jusqu’à 15 h, le vote se déroulant de 15h30 à 17h30.

La proclamation des résultats est prévue juste après le dépouillement.