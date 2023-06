Le Minbar de Kaweni officiellement récompensé

Lancé nationalement en mars dernier, le fameux concours, conjointement orchestré et soutenu par La Fondation La Sauvegarde de l’Art Français et l’international groupe leader en assurance, Allianz, a eu pour effet de mobiliser durant 3 semaines plus de 80 000 votes, à travers tous les territoires français, métropolitains et d’Outre-mer, afin de soutenir la restauration d’une oeuvre locale sélectionnée par région. Après une heureuse présélection et, à l’issue, une bataille régionale des plus intensément serrées, nourrie d’un insoutenable suspens, avec La Fontaine de la Vierge à Saint-Paul de la Réunion, c’est donc notre Minbar, initialement originaire de la moquée du Vendredi de Kawéni, et rattaché depuis 20217 au MuMa en Petite-Terre, qui a été officiellement désigné lauréat océan Indien avec 3 209 votes contre 2 936.

Présentation globale et pleine symbolique locale

Créée au sortir de la 1ère Guerre Mondiale, en 1921 dans un contexte où nombreuses étaient les destructions, tant sur le plan architectural que matériel, La Sauvegarde de l’Art Français avait pour but initial de préserver et restaurer les oeuvres rattachées au Patrimoine de nos tricolores contrées mais également d’empêcher le vol et/ou la vente sauvage destinée à l’export, de pièces artistiques, souvent religieuses. Une conservation de « trésors nationaux » donc, qui s’est majoritairement tournée vers le milieu catholique et rural au regard de notre histoire et qui a très vite bénéficié d’une reconnaissance “d’utilité publique”, dès 1925.

Dans l’évolution logique et la légitime montée en puissance qui confirme le caractère efficient de cette entité*, le projet Le Plus Grand Musée de France partage l’idée que les plus éminents chefs d’œuvres ne se trouvent pas systématiquement dans les musées de renom mais plutôt, et dans la majorité des cas, dans notre quotidien, à proximité de nos lieux de vie, voire d’habitation. Sous-valorisés la plupart sur temps, méconnus voire abandonnés, nombreux sont les témoins artistiques et religieux du Passé qui disparaissent chaque année ou qui en prennent la triste voie. Et mine de rien, mine de crayon, notre Minbar en est la parfaite illustration; lui qui a d’abord été abandonné dans la rue, après quelques annuités de service et qui s’est vu grandement dégradé, notamment à cause d’actes de vandalisme, de plein soleil mais également de pluie… Quelle ironie lorsqu’on connait son histoire et toute sa symbolique actuelle, le plaçant sous les feux des projecteurs nationaux, sous l’égide du MuMa mais également la Fédération de La Sauvegarde de l’Art Français.

Une miraculeuse mobilisation…

Cette récompense de 8 000 euros décernée par le Groupe Allianz, en vue d’entamer les travaux de restauration nécessaires à la seconde jeunesse bien méritée de ce Minbar, n’a pas été acquise dans la facilité; par contre, il est indéniable que cette victoire est avant tout celle de l’Union. Une saine union qui fait la force et s’ouvre aux miracles car, quelles que soient les idées, les aspirations politiques, les trajectoires espérées pour notre île et tant d’autres facteurs souvent divisionnaires, eh bien incontestablement, le projet Minbar a su convaincre, rassembler et grandement mobiliser.

Une mobilisation soutenue activement par la conviction d’Abdoul Karim Ben Said, directeur du MuMa, aussi à l’origine de cette participation au concours et véritable dynamiseur de communication porteuse.

C’est donc via les réseaux sociaux, les relances aux proches, aux amis, à la famille, aux moult ramifications allant même jusqu’aux plus hautes sphères, qu’il a été demandé à tous de participer, de voter et ce, même durant les dernières minutes avant clôture. Un plein investissement chronophage, comme nous le confie le précité mais qui en vaut amplement la peine, plaçant ainsi Mayotte et la représentation de son identité culturelle au devant de la scène; ce que ne manque pas de nous rappeler Arnauld Martin, conservateur du Patrimoine et représentant préfectoral : « Le choix de présenter cet objet, qui ne se veut pas forcément sacré mais qui est directement lié au culte musulman était un choix double au regard de ce concours à portée nationale. Il n’aurait pu en être autre car je pense que nous serions passés à côté de quelque chose d’identitaire et de vraiment rassembleur. Et comme il s’agissait tout de même d’une compétition, il nous fallait toucher le coeur des Mahorais et de ce qui fait le ciment de sa société ».

Le MuMa veut voir grand

Les études de faisabilité propre à la rénovation du musée — qui se veut malheureusement fermé actuellement — ayant été menées et enfin terminées, le permis en cours d’instruction devrait pouvoir offrir un début de travaux de sécurisation d’ici septembre prochain, pour une ouverture souhaitée, dès ce mois de décembre 2023; selon l’engagement pris par le directeur et ce, même si le chantier n’est pas terminé. Ce souhait d’offrir rapidement et de nouveau un lieu de Culture, d’Art et d’Histoire, propre à notre territoire, s’inscrit dans la continuité des actions de reconnaissance du Patrimoine mahorais matériel et immatériel déjà menées en amont. Des actions tel que le symbolique Mawlida Shenge, premier élément traditionnel de notre île à figurer dans la liste du Patrimoine culturel immatériel du Ministère de la Culture et ça n’est pas rien. Cette seconde reconnaissance nationale liée au Minbar apporte au MuMa une montée en puissance supplémentaire reconnue et justifiée, récompensant le plein engagement entrepris pas les équipes concernées. Et comme le vieil adage dit que le 2 fait toujours appel au 3, il se murmure que d’ici la fin de l’année, de très bonnes nouvelles devraient également se présenter en lien avec la pleine reconnaissance nationale et culturel du Debaa en vue de conduire tout ce beau packaging, directement aux portes de l’Unesco…

Istawi le MuMa et par la même occasion, Bravo Mayotte, terre de richesses et de singularités qu’il est indispensable de valoriser. Et cela en prend le bon itinéraire grâce aux actions de la direction du musée qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, d’autres idées et dossiers sont déjà en préparation. On ne peut qu’aimer ! Marahaba MuMa et encore bravo à tous ceux qui voient grand et qui croient fort en Mayotte, bien au delà de nos cotes.

MLG

*Après une désignation d’association loi 1901, le statut de Fondation a été octroyé à La Sauvegarde de l’Art Français en 2017, permettant ainsi d’élargir son domaine d’actions.